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Законодательство РК

Токаев подписал указ об открытии в Сиане Генконсульства РК

В Сиане откроется Генконсульство РК Фото: МИД РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 5 ноября 2022 года "Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в городе Сиане (Китайская Народная Республика)", сообщает Zakon.kz.

Открыть в городе Сиане (Китайская Народная Республика) Генеральное консульство Республики Казахстан, - говорится в документе.

Правительству РК указано принять необходимые меры, вытекающие из указа.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Как поясняли в МИДе, открытие Генерального консульства РК в Сиане в первую очередь усилит деятельность консульской службы республики на данном направлении, а также позволит на системной основе выстроить работу в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества (продвижение казахстанского экспорта, привлечение инвестиций и создание совместных предприятий) в регионе.

Лариса Черненко
МИД РК Казахстан Китай
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