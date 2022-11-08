Дорогие лекарства и низкие зарплаты: о чем врачи и пациенты говорили с Турсынбековой в Костанае

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова продолжает посещать регионы Казахстана и встречаться с населением. На этот раз она провела встречу с сотрудниками поликлиники №4 в Костанае.

Во время посещения поликлиники кандидат поговорила не только с медицинскими работниками, но и с пациентами. Одна из пациенток пожаловалась на дорогие лекарства. Она рассказала о том, что за один курс лечения только на уколы ей пришлось потратить около 40 тыс. тенге.

С каждым разом лекарственные препараты становятся только дороже. Недавно мне прописали уколы: 10 раз по три укола сразу. Одна ампула обходится в 1300 тенге. А мне нужно было 30 раз, и это не считая другие препараты, шприцы и сопутствующие расходы. Пациентка

Другой пациент пожаловался на сложности записи в больницы.

Например, я иду к глазному. Мне нужно записаться к терапевту, от терапевта идти к офтальмологу. Напрямую нельзя, нужно все через терапевта делать. А очередь есть и к терапевту, и к глазному. Раньше не было лишних этих хождений.

Врачи тоже озвучили проблемы, с которыми сталкиваются в медучреждениях.

Врачей, особенно узкой специализации, всегда не хватало и не будет хватать. Зарплата очень маленькая. Мы испытываем очень много негатива со стороны пациентов. Нас всех уже приглашают в другие больницы. В частной медицине часто тоже бывает хорошо. Многие из коллег в государственных клиниках и больницах учатся, заучивают приказы Минздрава и уходят работать в частную медицину. Это уже норма среди врачей, – поделилась одна из докторов.

Фото: пресс-служба штаба Салтанат Турсынбековой

Салтанат Турсынбекова подчеркнула, что врачам и медицинским работникам необходимо создать хорошие условия труда, так как от этого зависит жизнь и здоровье граждан.

В системе здравоохранения, в том, как выделяются денежные средства на медицину, есть много нерешенных проблем. Я считаю, что эти вопросы должны быть решены в срочном порядке. Когда будут созданы хорошие условия труда для врачей, тогда это в положительном ключе отразится и на пациентах. Все зависит системы, – комментирует Салтанат Турсынбекова.

Напомним, Костанай – уже седьмой регион среди предвыборных агитационных поездок кандидата. Правозащитница уже побывала в столице, Алматы, Шымкенте, Карагандинской, Акмолинской и Туркестанской областях.