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Астролог объяснила, как правильно выйти из коридора затмений без потерь

астролог, жизнь Фото: pixabay
Астрологи рекомендуют выходить из коридора затмений плавно: 9 ноября лучше беречь силы, медитировать и решать внутренние задачи. Однако эксперт Айгуль Хуснетдинова считает эту позицию неверной, сообщает Zakon.kz.

Астролог говорит, что нужно стремиться к противоположному — активности, деятельности и максимальной вовлеченности в жизненные процессы, пишет "Пятый канал".

Не советую искусственно продлевать этот период, потому что тем самым вы увеличиваете количество негативной энергии, а лучший способ выйти из коридора затмений – закончить процесс. С 9 ноября вы, как ни в чем не бывало, начинаете свои дела – все, что стояло на паузе. Вы нажимаете на play, и у вас все запускается, – сказала астролог.

По словам специалиста, самое время начинать бизнес-проекты, заниматься финансовыми вопросами. Также удачно пройдут новые знакомства, продолжение получат романтические отношения.

Теперь наступает момент ускорения. Не ленитесь, постоянно жить на паузе нельзя! Но и здесь есть нюансы: возвращаться к прошлому недопустимо, – сказала она.

После коридора затмений жителям планеты Земля откроется новый путь, уверена Айгуль Хуснетдинова.

Двигайтесь вперед без оглядки и разрушительного чувства вины за свои неудачи, профессиональные и личные. Постарайтесь избавиться от сомнений и побороть нерешительность. Только от вас зависит, с какими успехами вы войдете в новый 2023 год, – добавила она.

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