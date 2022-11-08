Хоккейный эксперт дал прогноз на матчи сезона Parimatch Pro Hokei Ligasy 2022
Эксперт Parimatch Константин Пушкарев, имеющий опыт игры в NHL, дал прогноз на предстоящие встречи.
"Бейбарыс" – "Арлан"
По словам эксперта, когда на лед выходят команды из первой тройки турнирной таблицы, то смело можно рассчитывать на накал страстей, кипящих до последних секунд матча. Так и произошло в понедельник во время первой встречи "Бейбарыса" и "Арлана".
В течение всей игры команды шли на равных, интрига сохранялась до конца третьего периода. По окончании основного времени счет на табло был 4:4. В овертайме хозяева льда, "Бейбарыс", не оставили сопернику ни единого шанса: на 30-й секунде красивую точку в матче поставил нападающий атырауского клуба Александр Воробьев.
Кокшетауский "Арлан", безусловно, сделает все, чтобы взять реванш. Однако "Бейбарыс" не намерен так легко отдать очки на домашней арене.
Прогноз: победа "Бейбарыса".
Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:
"Бейбарыс" - 2.21, Ничья – 4.40, "Арлан" - 2.39
"Актобе" – "Кулагер"
"Актобе" вернулись в зону плей-офф после победы в первом матче с петропавловским "Кулагером". Для команды из одноименного города прошедшая встреча получилась насыщенной и очень эмоциональной. За три периода актюбинцы заработали 14 минут штрафного времени. Тем не менее удаления не помешали игрокам забросить пять шайб в ворота соперника. "Кулагеру" удалось реализовать лишь два голевых момента.
Константин Пушкарев уверен, что "Актобе" не упустит шанса вновь подняться вверх по турнирной таблице и навяжет "Кулагеру" борьбу.
Прогноз: победа "Актобе".
Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:
"Актобе" - 1.89, Ничья – 4.50, "Кулагер" - 2.85
А на какой исход зарядишь ты?