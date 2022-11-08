Хоккейный эксперт дал прогноз на матчи сезона Parimatch Pro Hokei Ligasy 2022

Начало новой недели регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой стартовало в Атырау и Актобе. 8 ноября болельщики станут свидетелями матчей "Бейбарыс" – "Арлан" и "Актобе" – "Кулагер".

Эксперт Parimatch Константин Пушкарев, имеющий опыт игры в NHL, дал прогноз на предстоящие встречи.

"Бейбарыс" – "Арлан"

По словам эксперта, когда на лед выходят команды из первой тройки турнирной таблицы, то смело можно рассчитывать на накал страстей, кипящих до последних секунд матча. Так и произошло в понедельник во время первой встречи "Бейбарыса" и "Арлана".

В течение всей игры команды шли на равных, интрига сохранялась до конца третьего периода. По окончании основного времени счет на табло был 4:4. В овертайме хозяева льда, "Бейбарыс", не оставили сопернику ни единого шанса: на 30-й секунде красивую точку в матче поставил нападающий атырауского клуба Александр Воробьев.

Кокшетауский "Арлан", безусловно, сделает все, чтобы взять реванш. Однако "Бейбарыс" не намерен так легко отдать очки на домашней арене.

Прогноз: победа "Бейбарыса".

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Бейбарыс" - 2.21, Ничья – 4.40, "Арлан" - 2.39

"Актобе" – "Кулагер"

"Актобе" вернулись в зону плей-офф после победы в первом матче с петропавловским "Кулагером". Для команды из одноименного города прошедшая встреча получилась насыщенной и очень эмоциональной. За три периода актюбинцы заработали 14 минут штрафного времени. Тем не менее удаления не помешали игрокам забросить пять шайб в ворота соперника. "Кулагеру" удалось реализовать лишь два голевых момента.

Константин Пушкарев уверен, что "Актобе" не упустит шанса вновь подняться вверх по турнирной таблице и навяжет "Кулагеру" борьбу.

Прогноз: победа "Актобе".

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Актобе" - 1.89, Ничья – 4.50, "Кулагер" - 2.85

А на какой исход зарядишь ты?