"Кровавую Луну" показали в прямом эфире

8 ноября жители Земли наблюдают полное лунное затмение, сообщает Zakon.kz.

Во время затмения Луна полностью находится в земной тени, однако солнечный свет, рассеивающийся в атмосфере Земли, все-таки доходит до поверхности спутника. Поскольку лучи красного спектра рассеиваются хуже всего, Луна выглядит "кровавой".

Казахстанцы наблюдают затмение с 16:30 (по времени Астаны) во всех регионах, за исключением запада страны.

Обсерватория Лоуэлла ведет прямую трансляцию.

Следующее такое явление будет только в 2025 году.