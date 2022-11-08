"Кровавую Луну" показали в прямом эфире
Фото: pexels
8 ноября жители Земли наблюдают полное лунное затмение, сообщает Zakon.kz.
Во время затмения Луна полностью находится в земной тени, однако солнечный свет, рассеивающийся в атмосфере Земли, все-таки доходит до поверхности спутника. Поскольку лучи красного спектра рассеиваются хуже всего, Луна выглядит "кровавой".
Казахстанцы наблюдают затмение с 16:30 (по времени Астаны) во всех регионах, за исключением запада страны.
Обсерватория Лоуэлла ведет прямую трансляцию.
Следующее такое явление будет только в 2025 году.
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