У Михаила Саакашвили заподозрили деменцию

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили врачи, предположительно, установили туберкулез и деменцию. Об этом рассказал адвокат Шалва Хачапуридзе, сообщает Zakon.kz.

Хачапуридзе не исключает, что у Саакашвили, возможно, подтвердятся более 30 различных заболеваний. Среди них деменция и туберкулез.

По его словам, речь идет о предполагаемых диагнозах. Он уточняет, что "все еще не подтверждено окончательно".

Мы ждем ответов, добавил он.

Ранее сообщалось, что экс-президент проходит лечение после длительной голодовки в одной из тбилисских клиник.

Михаил Саакашвили приговорен к шести и трем годам лишения свободы по двум уголовным делам за превышение полномочий. Еще по трем обвинениям в Тбилисском городском суде продолжаются слушания. В совокупности бывшему президенту грозит до 11 лет лишения свободы.