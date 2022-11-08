МВД предупредило об ответственности за ложное сообщение о терроризме

В МВД напомнили об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, передает Zakon.kz.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 273 УК РК) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. МРП (на сегодняшний день – 14,5 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, или ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

В этом году по таким фактам возбуждены 138 уголовных дел, из которых направлены в суд – 20. За совершение преступлений задержаны 34 человека. Из них 17 осуждены к различным видам наказания, в том числе к лишению свободы – восемь, ограничению свободы – пять, условно осуждены – два и оштрафован – один.

К одному из обвиняемых применили принудительные меры медицинского характера. Вместе с тем родителей одного несовершеннолетнего ребенка привлекли к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию с наложением штрафа.

За это преступление к уголовной ответственности привлекаются лица, достигшие 14 лет.

На основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. На один выезд спецслужб на такие ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тыс. тенге, а ущерб от простоя предприятий и организаций исчисляется миллионами тенге, – говорится в сообщении.

В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.