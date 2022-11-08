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В Усть-Каменогорске из-за плохой проводки в бане разгорелся крупный пожар

спасатели Фото: скриншот видео
В Усть-Каменогорске по улице Темиржолшылар на территории жилого дома загорелись деревянные конструкции блока хозпостроек. Огонь также охватил соседние конструкции бани и дровника, сообщает Zakon.kz.

Общая площадь пожара составила 140 кв. м, предотвращено распространение огня на жилые дома. Были задействованы три автоцистерны и 12 человек личного состава ДЧС ВКО. Спасателями из огня вынесен газовый баллон.

Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводов в распределительной коробке бани. Места соединения проводов были выполнены механической скруткой, что и привело к возгоранию. Пресс-служба ДП ВКО

С начала года в регионе произошло 80 аналогичных пожаров, когда владельцами домов допускалась эксплуатация электрооборудования с нарушениями.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности:

  • запрещается использовать поврежденные выключатели, розетки, патроны и т.д.;

  • запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;

  • запрещается включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки;

  • включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки;

  • частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов;

  • для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.);

  • не допускать соединения электропроводов механической скруткой.

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