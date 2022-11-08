В Усть-Каменогорске из-за плохой проводки в бане разгорелся крупный пожар

В Усть-Каменогорске по улице Темиржолшылар на территории жилого дома загорелись деревянные конструкции блока хозпостроек. Огонь также охватил соседние конструкции бани и дровника, сообщает Zakon.kz.

Общая площадь пожара составила 140 кв. м, предотвращено распространение огня на жилые дома. Были задействованы три автоцистерны и 12 человек личного состава ДЧС ВКО. Спасателями из огня вынесен газовый баллон.

Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводов в распределительной коробке бани. Места соединения проводов были выполнены механической скруткой, что и привело к возгоранию. Пресс-служба ДП ВКО

С начала года в регионе произошло 80 аналогичных пожаров, когда владельцами домов допускалась эксплуатация электрооборудования с нарушениями.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности: