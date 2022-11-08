В Усть-Каменогорске из-за плохой проводки в бане разгорелся крупный пожар
Общая площадь пожара составила 140 кв. м, предотвращено распространение огня на жилые дома. Были задействованы три автоцистерны и 12 человек личного состава ДЧС ВКО. Спасателями из огня вынесен газовый баллон.
Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводов в распределительной коробке бани. Места соединения проводов были выполнены механической скруткой, что и привело к возгоранию. Пресс-служба ДП ВКО
С начала года в регионе произошло 80 аналогичных пожаров, когда владельцами домов допускалась эксплуатация электрооборудования с нарушениями.
ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности:
запрещается использовать поврежденные выключатели, розетки, патроны и т.д.;
запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;
запрещается включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки;
включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки;
частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов;
для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.);
не допускать соединения электропроводов механической скруткой.