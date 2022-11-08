В Астане, Алматы и Шымкенте построят 12 тысяч арендных квартир для молодежи
Согласно национальному проекту "Сильные регионы – драйвер развития страны" до 2025 года планируется строительство и приобретение 3 тыс. квартир ежегодно. В этом году на эти цели из республиканского бюджета предусмотрено 21,6 млрд тенге.
Арендное жилье без права выкупа предоставляется сроком на пять лет. В этот период у молодежи появится возможность накопить на первоначальный взнос. В свою очередь освободившееся жилье будет предоставлено следующим претендентам. Таким образом, в рамках государственной программы "Нұрлы жер" с 2019 года для представителей работающей молодежи построено около 7 тыс. арендных квартир в трех мегаполисах страны.Пресс-служба МИИР РК
Также запущены следующие жилищные программы:
"Елорда жастары" в Астане;
"Алматы жастары" в Алматы;
"Қарағанды жастары" в Карагандинской области;
"Әулие ата жастары" в Жамбылской области;
"Орал жастары" в Западно-Казахстанской области;
"Қостанай жастары" в Костанайской области;
"Алатау жастары" в Алматинской области;
"Атырау жастары" в Атырауской области.
Кроме того, в Павлодарской области разрабатывается региональная программа "Ертіс жастары", в Абайской области – "Абай жастары", в Актюбинской области – "Ақтөбе жастары".
Региональные программы направлены на обеспечение жильем работающей молодежи за счет финансирования из местного бюджета и предоставление займа под льготные 5% годовых с первоначальным взносом от 0 до 10% сроком до 25 лет.