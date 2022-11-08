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Законодательство РК

В Астане, Алматы и Шымкенте построят 12 тысяч арендных квартир для молодежи

аренда квартир Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК рассказала о том, что в ближайшие три года в городах Астане, Алматы и Шымкенте будет построено 12 тыс. квартир, которые будут сдаваться в аренду для молодежи, сообщает Zakon.kz.

Согласно национальному проекту "Сильные регионы – драйвер развития страны" до 2025 года планируется строительство и приобретение 3 тыс. квартир ежегодно. В этом году на эти цели из республиканского бюджета предусмотрено 21,6 млрд тенге.

Арендное жилье без права выкупа предоставляется сроком на пять лет. В этот период у молодежи появится возможность накопить на первоначальный взнос. В свою очередь освободившееся жилье будет предоставлено следующим претендентам. Таким образом, в рамках государственной программы "Нұрлы жер" с 2019 года для представителей работающей молодежи построено около 7 тыс. арендных квартир в трех мегаполисах страны.Пресс-служба МИИР РК

Также запущены следующие жилищные программы:

  • "Елорда жастары" в Астане;

  • "Алматы жастары" в Алматы;

  • "Қарағанды жастары" в Карагандинской области;

  • "Әулие ата жастары" в Жамбылской области;

  • "Орал жастары" в Западно-Казахстанской области;

  • "Қостанай жастары" в Костанайской области;

  • "Алатау жастары" в Алматинской области;

  • "Атырау жастары" в Атырауской области.

Кроме того, в Павлодарской области разрабатывается региональная программа "Ертіс жастары", в Абайской области – "Абай жастары", в Актюбинской области – "Ақтөбе жастары".

Региональные программы направлены на обеспечение жильем работающей молодежи за счет финансирования из местного бюджета и предоставление займа под льготные 5% годовых с первоначальным взносом от 0 до 10% сроком до 25 лет.

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