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Салтанат Турсынбекова и медики Костаная поговорили о проблемах в здравоохранении

кандидат в президенты Фото: пресс-служба штаба кандидата в президенты Салтанат Турсынбековой
Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова продолжает посещать регионы Казахстана и встречаться с населением. 8 ноября она встретилась с сотрудниками поликлиники №4 в Костанае и озвучила острые проблемы, которые необходимо решать, выслушала вопросы и предложения, сообщает Zakon.kz.

Во время встречи Турсынбекова заострила внимание на социальном блоке своей предвыборной платформы. Она отметила, что врачам и медработникам необходимо создать хорошие условия труда, так как от этого зависит жизнь и здоровье граждан.

В системе здравоохранения есть много нерешенных проблем. Я считаю, что эти вопросы должны быть решены в срочном порядке. Когда будут созданы хорошие условия труда для врачей, тогда это в положительном ключе отразится и на пациентах. Все зависит системы. Салтанат Турсынбекова

Медработники также озвучили проблемы, с которыми им приходится сталкиваться во время работы.

медики и кандидат в президенты

Фото: пресс-служба штаба кандидата в президенты Салтанат Турсынбековой

Специалистов, особенно узкой специализации, в регионе всегда не хватало. Зарплата маленькая. Кроме того, мы испытываем очень много негатива со стороны пациентов. Нас всех приглашают в другие больницы. Многие из коллег в государственных клиниках и больницах учатся, заучивают приказы Минздрава и уходят работать в частную медицину. Это уже норма среди врачей, – рассказала врач поликлиники №4 в Костанае.

После встречи с медработниками кандидат поговорила и с пациентами. Костанайцы поделились сложностями, с которыми им приходится сталкиваться. К примеру, для того, чтобы попасть на прием к окулисту, нужно сначала записаться к терапевту, который даст направление, приходится тратить время в очередях, ожидая приема вначале к терапевту, затем к окулисту и к терапевту и к окулисту. Раньше, по словам пациентов, таких сложностей не было, можно было напрямую записаться к нужному специалисту самостоятельно.

Еще одна пациентка пожаловалась на дороговизну лекарств и медуслуг.

С каждым разом лекарственные препараты становятся только дороже. Недавно мне прописали уколы: на один курс лечения мне пришлось потратить около 40 тыс. тенге. И это не считая другие препараты, шприцы и сопутствующие расходы, – рассказала жительница города.

Таисия Колевид

Президентские выборы состоятся 20 ноября 2022 года.

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Выборы президента РК-2022 Салтанат Турсынбекова Костанай
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