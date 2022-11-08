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В Жетысуской области в рейсовом автобусе нашли около 2 тонн контрабандной рыбы

рыбалка Фото: polisia.kz
На автодороге Алматы – Оскемен полицейские остановили рейсовый автобус, в багажном отсеке которого обнаружили около 2 тонн рыбы без каких-либо разрешительных документов на добычу и провоз, сообщает Zakon.kz.

Незаконный груз изъят и направлен в приемный пункт.

Изъято 1783 кг рыбы разных пород. Их пытались незаконно провезти в пассажирском автобусе сообщением Ушарал – Алматы. Собранный по факту материал направлен в Балхаш-Алакольскую межобластную рыбную инспекцию для принятия соответствующих мер к владельцу груза и водителю автобуса, – рассказали в пресс-службе ДП региона.

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