В Жетысуской области в рейсовом автобусе нашли около 2 тонн контрабандной рыбы

Фото: polisia.kz

На автодороге Алматы – Оскемен полицейские остановили рейсовый автобус, в багажном отсеке которого обнаружили около 2 тонн рыбы без каких-либо разрешительных документов на добычу и провоз, сообщает Zakon.kz.

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