В Жамбылской области 74 населенных пункта хотят обеспечить оптоволоконной связью

Мобильный интернет 4G придет еще в 163 села Жамбылской области. Об этом было сказано на совещании под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова, сообщает Zakon.kz.

Заместитель акима Жамбылской области Ерболат Ибрайханов рассказал, что до 2025 года 183 государственных учреждения в 74 населенных пунктах будут охвачены оптико-волоконной связью.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

На сегодняшний день 135 населенных пунктов обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом 4G, 62 – 2G, 170 – 3G. В 2022 году мобильным интернетом 4G будут обеспечены 163 села. В настоящее время ТОО "Кар-Тел" завершены работы по обеспечению 4G в 38 из 60 населенных пунктов. Также была проведена внеплановая работа по обеспечению интернетом в селе Акжар Байзакского района, в селе Карикорган Жуалынского района и в городе Каратау. В 11 из 22 населенных пунктов проведена работа по обеспечению интернетом 3G. Ерболат Ибрайханов

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

По его словам, АО "Кселл" проводит работы в 27 населенных пунктах. Из них 16 сел уже на сегодняшний день обеспечены интернетом 4G, семь – интернетом 3G.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Аким области указал на важность качественного проведения работ по обеспечению населенных пунктов высокоскоростным интернетом и мобильной связью, и в первую очередь, сельских школ.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

На совещании также обсужден ход реализации национального проекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций". На сегодняшний день в области выполнено семь индикаторов из 12.