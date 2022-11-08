В Жамбылской области 74 населенных пункта хотят обеспечить оптоволоконной связью
Заместитель акима Жамбылской области Ерболат Ибрайханов рассказал, что до 2025 года 183 государственных учреждения в 74 населенных пунктах будут охвачены оптико-волоконной связью.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
На сегодняшний день 135 населенных пунктов обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом 4G, 62 – 2G, 170 – 3G. В 2022 году мобильным интернетом 4G будут обеспечены 163 села. В настоящее время ТОО "Кар-Тел" завершены работы по обеспечению 4G в 38 из 60 населенных пунктов. Также была проведена внеплановая работа по обеспечению интернетом в селе Акжар Байзакского района, в селе Карикорган Жуалынского района и в городе Каратау. В 11 из 22 населенных пунктов проведена работа по обеспечению интернетом 3G. Ерболат Ибрайханов
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
По его словам, АО "Кселл" проводит работы в 27 населенных пунктах. Из них 16 сел уже на сегодняшний день обеспечены интернетом 4G, семь – интернетом 3G.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Аким области указал на важность качественного проведения работ по обеспечению населенных пунктов высокоскоростным интернетом и мобильной связью, и в первую очередь, сельских школ.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
На совещании также обсужден ход реализации национального проекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций". На сегодняшний день в области выполнено семь индикаторов из 12.