Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Жамбылской области 74 населенных пункта хотят обеспечить оптоволоконной связью

интернет Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Мобильный интернет 4G придет еще в 163 села Жамбылской области. Об этом было сказано на совещании под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова, сообщает Zakon.kz.

Заместитель акима Жамбылской области Ерболат Ибрайханов рассказал, что до 2025 года 183 государственных учреждения в 74 населенных пунктах будут охвачены оптико-волоконной связью.

интернет

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

На сегодняшний день 135 населенных пунктов обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом 4G, 62 – 2G, 170 – 3G. В 2022 году мобильным интернетом 4G будут обеспечены 163 села. В настоящее время ТОО "Кар-Тел" завершены работы по обеспечению 4G в 38 из 60 населенных пунктов. Также была проведена внеплановая работа по обеспечению интернетом в селе Акжар Байзакского района, в селе Карикорган Жуалынского района и в городе Каратау. В 11 из 22 населенных пунктов проведена работа по обеспечению интернетом 3G. Ерболат Ибрайханов

совещание

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

По его словам, АО "Кселл" проводит работы в 27 населенных пунктах. Из них 16 сел уже на сегодняшний день обеспечены интернетом 4G, семь – интернетом 3G.

интернет

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Аким области указал на важность качественного проведения работ по обеспечению населенных пунктов высокоскоростным интернетом и мобильной связью, и в первую очередь, сельских школ.

аким

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

На совещании также обсужден ход реализации национального проекта "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций". На сегодняшний день в области выполнено семь индикаторов из 12.

Читайте также

"Зверь, пробуждающийся в угле": ученый изобрел прибор для прогноза выброса метана в шахтах

Илон Маск сообщил о блокировке некоторых аккаунтов в Twitter

Елена Беляева
Нуржигитов Нуржан Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрологи, пары
Астрологи озвучили идеальную совместимость пар среди знаков зодиака
школьный класс
Асхат Аймагамбетов потребовал свести отчеты учителей до минимума
Умер основатель группы "Ласковый май"
Умер основатель группы "Ласковый май"
Появились подробности столкновения двух автобусов в Алматы
Появились подробности столкновения двух автобусов в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления