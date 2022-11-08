Ситуация в Украине: Возобновлен проезд через КПП из Киева в Запорожье, всеобщая мобилизация может быть продлена

Депутат Госдумы Николай Бурляев заявил о том, что в России разрабатываются уставные документы для создания Кодекса чести деятелей искусства.

В Госдуме 12 декабря проведут слушания по адаптации военных, вернувшихся со спецоперации.

Польские наемники и военные националистического формирования "Кракен" воюют на стороне Киева на Запорожском направлении, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Украинская Премьер-лига (УПЛ) отказалась от проведения футбольных матчей в вечернее время в целях экономии электроэнергии.

Последний транш помощи Евросоюза Украине в этом году на 2,5 млрд евро будет направлен Киеву до конца ноября. Об этом заявил во вторник первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Установка первого готового пролета на Крымском мосту завершена, монтаж следующего запланирован на 11 ноября.

Госдума приняла в первом чтении проект о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в "спецоперации".

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Они могут быть продлены еще на 90 дней.

Россия не ведет с США переговоров по Украине, сообщили в МИД РФ. Также там заявили, что никаких предварительных условий со стороны России для переговоров с Украиной нет.

Турция начала частичную оплату российского газа в рублях.

Зеленский получил американскую премию "Медаль свободы" и призвал американцев сохранять единство.

МИД Украины опубликовал список полусотни западных брендов, продолжающих работать в РФ. В этом списке есть известные производители техники, торговые сети, фармацевтические гиганты, крупный авиапроизводитель и продовольственные компании.

В Киев прибыла представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Она встретится с лидерами правительства и представителями гуманитарных организаций.