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Ситуация в Украине: Возобновлен проезд через КПП из Киева в Запорожье, всеобщая мобилизация может быть продлена

Украина Фото: пресс-служба президента Украины
Киевские власти возобновили проезд через КПП "Васильевка". Людей пропускают небольшими группами. Украинская сторона не предоставила критериев, по которым пропускает людей или отказывает им во въезде, сообщает Zakon.kz.

  • Депутат Госдумы Николай Бурляев заявил о том, что в России разрабатываются уставные документы для создания Кодекса чести деятелей искусства.

  • В Госдуме 12 декабря проведут слушания по адаптации военных, вернувшихся со спецоперации.

  • Польские наемники и военные националистического формирования "Кракен" воюют на стороне Киева на Запорожском направлении, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

  • Украинская Премьер-лига (УПЛ) отказалась от проведения футбольных матчей в вечернее время в целях экономии электроэнергии. 

  • Последний транш помощи Евросоюза Украине в этом году на 2,5 млрд евро будет направлен Киеву до конца ноября. Об этом заявил во вторник первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

  • Установка первого готового пролета на Крымском мосту завершена, монтаж следующего запланирован на 11 ноября.

  • Госдума приняла в первом чтении проект о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в "спецоперации".

  • Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Они могут быть продлены еще на 90 дней.

  • Россия не ведет с США переговоров по Украине, сообщили в МИД РФ. Также там заявили, что никаких предварительных условий со стороны России для переговоров с Украиной нет.

  • Турция начала частичную оплату российского газа в рублях.

  • Зеленский получил американскую премию "Медаль свободы" и призвал американцев сохранять единство.

  • МИД Украины опубликовал список полусотни западных брендов, продолжающих работать в РФ. В этом списке есть известные производители техники, торговые сети, фармацевтические гиганты, крупный авиапроизводитель и продовольственные компании.

  • В Киев прибыла представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Она встретится с лидерами правительства и представителями гуманитарных организаций.

  • Белый дом обещает Украине поддержку и после выборов в конгресс США — представитель президента Джо Байдена Карин Жан-Пьер.

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