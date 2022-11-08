Акмарал Науатбек стала чемпионкой мира по пара дзюдо

Столичная спортсменка Акмарал Науатбек (-48 кг J2) стала победителем Чемпионата мира по пара дзюдо, который проходит в Баку, сообщает Zakon.kz.

В финале наша землячка одержала победу над двукратным призером Паралимпийских игр, француженкой Аурериес Мартинет Сандрин и завоевала первую в нашей истории золотую медаль среди женщин.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Таким образом наша соотечественница Науатбек стала чемпионкой мира по пара дзюдо и принесла Казахстану первую золотую медаль в этом виде спорта среди женщин.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Впервые в истории независимого Казахстана золотую медаль на Чемпионате мира по пара дзюдо в 2018 году завоевал Олжас Оразалы в весовой категории 60 кг.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Чемпионат мира по пара дзюдо проходит в Баку с 8 по 11 ноября. В соревновании, в котором участвуют свыше 300 спортсменов из более чем 40 стран мира, честь Казахстана защищают 18 парадзюдоистов. Двое из них – спортсмены из Астаны.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Ранее два столичных парадзюдоиста получили путевки в финал Чемпионата мира в Баку. Одна из них – Акмарал Науатбек, уже ставшая чемпионкой, а второй – Ергали Шамей, который выступает среди мужчин в весе 73 кг. Наш спортсмен выйдет на ковер 8 октября.