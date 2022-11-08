"Барыс" проиграл "Витязю" во второй раз в сезоне

Столичный клуб "Барыс" в рамках игр Континентальной хоккейной лиги принимал на своей арене подмосковного "Витязя". Гости, как и в первом матче сезона, снова были сильнее казахстанского коллектива, сообщает Zakon.kz.

Счет в этом противостоянии открыли российские хоккеисты, автором шайбы на 8-й минуте стал Владислав Кара. Результат 1:0 в пользу "Витязя" продержался до начала 3-го периода, когда его удвоил все тот же Владислав Кара. Спустя мгновение хозяева льда все же сумели отквитать одну шайбу, отличился Аркадий Шестаков.

Недолго длилась радость казахстанских болельщиков хоккея, вскоре подмосковные хоккеисты снова оторвались в счете с разницей в две шайбы, благодаря усилиям Александра Яремчука. Но "Барыс" не хотел сдаваться, активные действия Динмухамеда Кайыржана за 5 минут до окончания матча привели к еще одному голу со стороны казахстанцев и дали шанс на спасение.

Однако гости выдержали натиск хозяев льда и довели встречу до победного конца, 3:2 и "Витязь" уезжает с двумя баллами из Астаны.

Таким образом, "Барыс" проигрывает подмосковному коллективу во второй раз подряд в сезоне.

Ранее "Витязь" был сильнее со счетом 5:0.

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