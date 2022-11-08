Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Барыс" проиграл "Витязю" во второй раз в сезоне

Хоккей Барыс Витязь Фото: Instagram/barys_official
Столичный клуб "Барыс" в рамках игр Континентальной хоккейной лиги принимал на своей арене подмосковного "Витязя". Гости, как и в первом матче сезона, снова были сильнее казахстанского коллектива, сообщает Zakon.kz.

Счет в этом противостоянии открыли российские хоккеисты, автором шайбы на 8-й минуте стал Владислав Кара. Результат 1:0 в пользу "Витязя" продержался до начала 3-го периода, когда его удвоил все тот же Владислав Кара. Спустя мгновение хозяева льда все же сумели отквитать одну шайбу, отличился Аркадий Шестаков.

Недолго длилась радость казахстанских болельщиков хоккея, вскоре подмосковные хоккеисты снова оторвались в счете с разницей в две шайбы, благодаря усилиям Александра Яремчука. Но "Барыс" не хотел сдаваться, активные действия Динмухамеда Кайыржана за 5 минут до окончания матча привели к еще одному голу со стороны казахстанцев и дали шанс на спасение.

Однако гости выдержали натиск хозяев льда и довели встречу до победного конца, 3:2 и "Витязь" уезжает с двумя баллами из Астаны.

Таким образом, "Барыс" проигрывает подмосковному коллективу во второй раз подряд в сезоне.

Ранее "Витязь" был сильнее со счетом 5:0.

Наслаждайтесь любимыми видами спорта с широкой линией от Parimatch. Новые игроки получают бонус до 70 тыс. тенге к первому пополнению!

 

Читайте также

Акмарал Науатбек стала чемпионкой мира по пара дзюдо

Установлена цена на продажу футбольного клуба "Ливерпуль"

Хоккейный эксперт дал прогноз на матчи сезона Parimatch Pro Hokei Ligasy 2022

Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрологи, пары
Астрологи озвучили идеальную совместимость пар среди знаков зодиака
школьный класс
Асхат Аймагамбетов потребовал свести отчеты учителей до минимума
Умер основатель группы "Ласковый май"
Умер основатель группы "Ласковый май"
Появились подробности столкновения двух автобусов в Алматы
Появились подробности столкновения двух автобусов в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления