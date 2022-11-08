В рубашке родился: появилось новое видео столкновения автобусов в Алматы

В Алматы 8 ноября на пересечении улиц Толе би – Абылай хана столкнулись два пассажирских автобуса. Пострадал 21 человек, один погиб. На новом видео аварии видно, что одному из пешеходов удалось устоять на ногах между двумя автобусами, сообщает Zakon.kz.

На кадрах после столкновения автобусов их отбросило в сторону пешеходов, на тротуар. В момент, когда они разъехались в разные стороны, можно рассмотреть, что двое людей оказались на земле и лишь одному человеку удалось, по счастливой случайности, остаться на ногах.

Несмотря на шоковое состояние, уцелевший мужчина стал подходить к пострадавшим и помогать им подняться.

8 ноября на пересечении ул. Толе би – Абылай хана столкнулись два пассажирских автобуса. За медицинской помощью всего обратился 21 человек. Момент столкновения двух автобусов в Алматы попал на видео.