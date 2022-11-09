В Туркестанской области из-за ливней аул оказался под водой

Фото: скриншот видео

Из-за проливных дождей, которые без остановок шли двое суток, горный канал вышел из берегов – и вода хлынула на аул Загамбар. Стихия затопила 25 дворов, сельскую школу и детский сад, сообщает Zakon.kz.

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