В Туркестанской области из-за ливней аул оказался под водой
Фото: скриншот видео
Из-за проливных дождей, которые без остановок шли двое суток, горный канал вышел из берегов – и вода хлынула на аул Загамбар. Стихия затопила 25 дворов, сельскую школу и детский сад, сообщает Zakon.kz.
Как уточняет КТК, спасатели устраняли последствия серьезного потопа в Толебийском районе. Людей, попавших в водные ловушки, выносили на руках.
Отмечается, что власти вместе с жителями помогали сотрудникам службы ДЧС укреплять русло канала. На это ушло 500 мешков с песком.
Погибших, травмированных не зарегистрировано. Однако будут еще дожди. Поэтому силы и техника департамента по ЧС, местных исполнительных органов наготове. Ведутся работы по восстановлению нарушенного склона горного канала. Замначальника ДЧС Туркестанской области Ерик Сарыбаев
В ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе новые ливни.
Отметим, что 5 ноября Петропавловск завалило снегом. Из-за снегопада произошло повреждение водопровода и жители города остались без воды.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ