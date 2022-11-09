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В Туркестанской области из-за ливней аул оказался под водой

ЧП Фото: скриншот видео
Из-за проливных дождей, которые без остановок шли двое суток, горный канал вышел из берегов – и вода хлынула на аул Загамбар. Стихия затопила 25 дворов, сельскую школу и детский сад, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, спасатели устраняли последствия серьезного потопа в Толебийском районе. Людей, попавших в водные ловушки, выносили на руках.

Отмечается, что власти вместе с жителями помогали сотрудникам службы ДЧС укреплять русло канала. На это ушло 500 мешков с песком.

Погибших, травмированных не зарегистрировано. Однако будут еще дожди. Поэтому силы и техника департамента по ЧС, местных исполнительных органов наготове. Ведутся работы по восстановлению нарушенного склона горного канала. Замначальника ДЧС Туркестанской области Ерик Сарыбаев

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе новые ливни.

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