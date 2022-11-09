Суд в Актобе не разрешил снести элеватор, где весной погиб 9-летний мальчик
Здание с 2016 года принадлежит одному из казахстанских банков, уточняет КТК. Фактически элеватор в полуразрушенном и заброшенном состоянии. Там нет никакой охраны, и до трагедии, которая произошла весной, туда мог свободно зайти любой человек. Но чаще всего опасный объект привлекал детей и подростков, которые поднимались на самый верх и играли там на разбитых плитах.
Последний такой случай привел к гибели школьника. 31 мая 2022 года ребенок упал в открытый люк глубиной почти 4 м. У него диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени, отек головного мозга, кровоизлияние, гематомы и ссадины. Мальчик долгое время находился в коме. В июне он скончался.
После трагедии на элеваторе заколотили двери и окна. А чиновники через суд пытались снести здание. Однако он посчитал, что оснований для этого недостаточно.
Поскольку при рассмотрении дела истцом и третьими лицами не было предоставлено суду достаточно доказательств того, что объект относится к аварийному объекту и потому должен быть снесен, решением суда иск оставлен без удовлетворения. Пресс-секретарь Актюбинского областного суда Гульжанар Отарбаева