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Умер известный британский актер, озвучивавший шляпу в фильмах о Гарри Поттере

актер Фото: wikipedia.org
На 99-ом году жизни скончался известный британский актер Лесли Филлипс, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Sun, о трагедии рассказала жена актера.

Я потеряла замечательного мужа, а публика потеряла поистине великого шоумена. Он был национальным сокровищем. Супруга Филлипса Зара

Артист ушел из жизни в понедельник после "продолжительной болезни".

Филлипс снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, а также играл в театральных постановках по всему миру.

Зрителям он известен по ролям в фильмах:

  • "Лара Крофт: Расхитительница Гробниц",

  • "Венера",

  • "Черчилль идет на войну",

  • "Чисто английское убийство",

  • "Спасите Грейс".

Кроме того, Филлипс озвучивал распределяющую шляпу в первых двух и в последнем фильмах о "Гарри Поттере".

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