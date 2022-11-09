Умер известный британский актер, озвучивавший шляпу в фильмах о Гарри Поттере
Фото: wikipedia.org
На 99-ом году жизни скончался известный британский актер Лесли Филлипс, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета Sun, о трагедии рассказала жена актера.
Я потеряла замечательного мужа, а публика потеряла поистине великого шоумена. Он был национальным сокровищем. Супруга Филлипса Зара
Артист ушел из жизни в понедельник после "продолжительной болезни".
Филлипс снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, а также играл в театральных постановках по всему миру.
Зрителям он известен по ролям в фильмах:
"Лара Крофт: Расхитительница Гробниц",
"Венера",
"Черчилль идет на войну",
"Чисто английское убийство",
"Спасите Грейс".
Кроме того, Филлипс озвучивал распределяющую шляпу в первых двух и в последнем фильмах о "Гарри Поттере".
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