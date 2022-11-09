Умер известный британский актер, озвучивавший шляпу в фильмах о Гарри Поттере

На 99-ом году жизни скончался известный британский актер Лесли Филлипс, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Sun, о трагедии рассказала жена актера.

Я потеряла замечательного мужа, а публика потеряла поистине великого шоумена. Он был национальным сокровищем. Супруга Филлипса Зара

Артист ушел из жизни в понедельник после "продолжительной болезни".

Филлипс снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, а также играл в театральных постановках по всему миру.

Зрителям он известен по ролям в фильмах:

"Лара Крофт: Расхитительница Гробниц",

"Венера",

"Черчилль идет на войну",

"Чисто английское убийство",

"Спасите Грейс".

Кроме того, Филлипс озвучивал распределяющую шляпу в первых двух и в последнем фильмах о "Гарри Поттере".