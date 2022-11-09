Байден продлил санкции в отношении Ирана еще на год

Президент США отметил, что отношения с Ираном пока еще не нормализованы, сообщает Zakon.kz

Президент США Джо Байден принял решение продлить еще на год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против этой страны, сообщает ТАСС.

Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что отношения с Ираном пока не нормализованы, а "процесс выполнения соглашений от 19 января 1981 года продолжается".

Речь идет о так называемых алжирских соглашениях между США и Ираном, которые привели к освобождению американских дипломатов, более года проведших в Тегеране в качестве заложников после революции 1979 года. В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

14 ноября 1979 года 39-й президент США Джимми Картер подписал указ номер 12170 в ответ на захват американских заложников в Тегеране.

Министерству финансов США было дано распоряжение блокировать все официальные иранские авуары в Соединенных Штатах, в том числе счета в американских банках и их зарубежных филиалах и отделениях. Фактически это означало введение первых карательных экономических мер против Ирана.

7 апреля 1980 года Картер разорвал дипломатические отношения с Тегераном и запретил экспорт из США в Иран всех товаров, включая продовольствие и медикаменты. Затем были введены эмбарго на импорт любых товаров из Ирана в США и запрет на поездки американцев в Иран.