Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Умер банкир Эвелин де Ротшильд

Умер Эвелин де Ротшильд Фото: Stanhope PLC
Отпрыск европейской династии Эвелин де Ротшильд скончался в Лондоне в 91 год, сообщает Zakon.kz.

Эвелин де Ротшильд более 40 лет управлял семейным банком и давал советы королеве Елизавете II по финансовым вопросам, сообщает The New York Times.

Он скончался 7 ноября после непродолжительной болезни, заявили родственники банкира.

Ротшильд родился 29 августа 1931 года. Его отец, Энтони де Ротшильд, был представителем пятого поколения семьи банкиров, основателем которой является Майер Ротшильд.

Эвелин де Ротшильд учился в старейшей британской частной школе Хэрроу в Лондоне и Кембриджском университете. В 1968 году он стал директором французского банка de Rothschild Frères, а в 1976-м возглавил Лондонский международный инвестиционный банк NM Rothschild.

В годы управления Эвелина де Ротшильда NM Rothschild увеличил свои активы с 40 млн до 4,6 млрд фунтов стерлингов, а количество офисов выросло с 15 до более чем 50.

Читайте также

Бэтмобиль со съемочной площадки выставлен на продажу

В Астане и Карагандинской области снизили цены на товарный газ

66 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Данияр Кунафин
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрологи, пары
Астрологи озвучили идеальную совместимость пар среди знаков зодиака
школьный класс
Асхат Аймагамбетов потребовал свести отчеты учителей до минимума
погода
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября
Умер основатель группы "Ласковый май"
Умер основатель группы "Ласковый май"
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления