Умер банкир Эвелин де Ротшильд

Отпрыск европейской династии Эвелин де Ротшильд скончался в Лондоне в 91 год, сообщает Zakon.kz.

Эвелин де Ротшильд более 40 лет управлял семейным банком и давал советы королеве Елизавете II по финансовым вопросам, сообщает The New York Times.

Он скончался 7 ноября после непродолжительной болезни, заявили родственники банкира.

Ротшильд родился 29 августа 1931 года. Его отец, Энтони де Ротшильд, был представителем пятого поколения семьи банкиров, основателем которой является Майер Ротшильд.

Эвелин де Ротшильд учился в старейшей британской частной школе Хэрроу в Лондоне и Кембриджском университете. В 1968 году он стал директором французского банка de Rothschild Frères, а в 1976-м возглавил Лондонский международный инвестиционный банк NM Rothschild.

В годы управления Эвелина де Ротшильда NM Rothschild увеличил свои активы с 40 млн до 4,6 млрд фунтов стерлингов, а количество офисов выросло с 15 до более чем 50.