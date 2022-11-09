Врач рассказала об опасных последствиях иглоукалывания

При выборе специалиста очень важно обратить внимание на специализацию врача. Часто именно врачи-неврологи проходят курсы повышения квалификации по иглорефлексотерапии, сообщает Zakon.kz.

Иглоукалывание может привести к осложнениям, в том числе к передаче инфекционных заболеваний и повреждению нервов и сосудов. Об этом рассказала врач-невролог Анастасия Бородина, сообщают "Известия".

Иглорефлексотерапия, иглоукалывание, или акупунктура – это разновидность альтернативной медицины, основанная на введении стерильных одноразовых игл в специальные акупунктурные точки. Согласно теории этого китайского метода лечения, они расположены по "специальным" правилам и образуют меридианы. По меридианам циркулирует жизненная энергия, а введение игл приводит к "стимуляции восстановительных процессов" в организме человека. Анастасия Бородина

По ее словам, процедура, как правило, безопасна, однако в некоторых случаях может привести к осложнениям.

К ним относятся: передача инфекционных заболеваний, оставшиеся фрагменты иглы, повреждение нервов и сосудов, очень редко пневмоторакс, пневмоперитонеум, пункция органов, тампонада сердца и остеомиелит. Местные осложнения могут включать кровотечение, ожоги при электроакупунктуре, контактный дерматит, простреливающую боль и парестезии – ощущения жжения, покалывания, ползания мурашек и другие. Анастасия Бородина

Врач также рассказала о противопоказаниях к процедуре. К ним относятся: наличие очагов активной инфекции или злокачественных новообразований, инфекционные заболевания, различные заболевания крови и кожи, тяжелая нейтропения после миелосупрессивной химиотерапии.

Беременность не является абсолютным противопоказанием. Однако, согласно теории акупунктуры, некоторые точки могут вызвать роды, и иглорефлексотерапевту необходимо сообщить о беременности. Нарушения свертываемости крови и использование антикоагулянтов также не являются противопоказаниями к лечению иглоукалыванием. Однако иглорефлексотерапевт должен знать о любых рисках кровотечения. Не рекомендовано проводить акупунктуру людям старше 70 лет и детям младше года. Анастасия Бородина

Небезопасно проходить эту процедуру у специалистов без высшего медицинского образования или не в медицинских клиниках.