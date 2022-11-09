Историческую находку обнаружили во дворе дома Алматинской области

Реликвию, относящуюся к эпохе древних тюрков, случайно откопали рабочие при прокладке водопровода к дому, сообщает Zakon.kz.

К династии Оразбековых вернулась их семейная реликвия. Они уверены, что каменное изваяние с изображением лица человека, а точнее дедушки, принадлежало их предкам еще полвека назад, сообщает телеканал "Алматы".

В то время их прадед Еламан был знатным человеком в селе и балбалтас хранился в его доме, а после его передали сыну Кулимбаю.

Наш дед Еламан хранил этот камень. Наши предки привязывали к нему лошадей, а курт вешали для просушки. Мы даже не знали, что это может быть реликвией или ценностью во времена советской власти. Жительница села Шилибастау Роза Шулгаубаева

Рабочие обнаружили так называемый балбалтас во время ремонтных работ. Однако в процессе раскапывания от камня откололся кусок, который сегодня выкопали местные жители.

Примерная высота балбалтаса – около одного метра. А ширина – 70-80 см. О камне наслышаны местные жители. А сами потомки считают, что здесь могут быть закопаны еще два таких балбалтаса. Одна из которых – женщина.

Мы тогда детьми были, что мы только не делали. И залазили на этот камень, как на лошадь. И использовали, как ворота, когда играли в мяч. Тогда было два камня. Житель села Шилибастау Нурдаулет Байбосынов

Новость о древней находке дошла и до местного акима. Он вызвал специалистов историко-культурного и природного заповедника-музея "Танбалы". Археологи также подтверждают, что находка – это известный балбалтас, который может относиться к древнетюркскому периоду.

С давних времен балбалтасы устанавливали на могилах умерших людей, как отличительный знак. Многие из них, к сожалению, были утеряны на сегодня. Многие разрушены. Начальник отдела историко-культурного и природного заповедника-музея "Танбалы Куаныш Нурмаксутов

Археологи заверили, что теперь начнут исследования. Балбалтас возьмут под защиту музея.

Однако потомки хотят оставить находку у себя. В их планах возвести памятник в честь предка и установить камень там.