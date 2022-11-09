66 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
Днем ранее в стране зарегистрировали 47 случаев заболевания, один пациент скончался. Данные о заболевших на 9 ноября привели в Минздраве, сообщает Zakon.kz.
На 9 ноября лечение от КВИ продолжают получать 720 человек (–574+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находятся 70 пациентов, на амбулаторном уровне – 650.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 7 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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