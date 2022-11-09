66 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

Днем ранее в стране зарегистрировали 47 случаев заболевания, один пациент скончался. Данные о заболевших на 9 ноября привели в Минздраве, сообщает Zakon.kz.

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