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66 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

коронавирус в Казахстане на 9 ноября Фото: Zakon.kz
Днем ранее в стране зарегистрировали 47 случаев заболевания, один пациент скончался. Данные о заболевших на 9 ноября привели в Минздраве, сообщает Zakon.kz.

На 9 ноября лечение от КВИ продолжают получать 720 человек (–574+ и 146 КВИ-), из них в стационарах находятся 70 пациентов, на амбулаторном уровне – 650.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 7 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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