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Пленарное заседание Мажилиса – 9 ноября 2022 года

Пленарное заседание Мажилиса – 9 ноября 2022 года Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 9 ноября проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по проектам законов РК:

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов.

  • О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года.

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

  • О внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ.

  • О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

  • О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахста.

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Также рассмотрят проект закона РК "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей" (первое чтение).

Обсудят ответ министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на депутатский запрос группы депутатов Мажилиса Парламента.

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Анастасия Стативкина
Мажилис Парламента РК
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