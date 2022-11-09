Пленарное заседание Мажилиса – 9 ноября 2022 года
Депутаты подготовят заключения по проектам законов РК:
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов.
О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года.
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
О внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ.
О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.
О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахста.
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Также рассмотрят проект закона РК "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей" (первое чтение).
Обсудят ответ министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на депутатский запрос группы депутатов Мажилиса Парламента.