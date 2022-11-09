Пленарное заседание Мажилиса – 9 ноября 2022 года

Депутаты подготовят заключения по проектам законов РК:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов.

О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

О внесении дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ.

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахста.