Курсы валют на 9 ноября в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 464,01 тенге, евро – 464,01 тенге, рубля – 7,61 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 469 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 467 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,35 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 471 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,1 тенге, продажи – 7,32 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 468 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 469 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,3 тенге.