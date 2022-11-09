Курсы валют на 9 ноября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 9 ноября 2022 года (на 09:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 464,01 тенге, евро – 464,01 тенге, рубля – 7,61 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 469 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 463 тенге, продажи – 467 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,35 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 471 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 472 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,1 тенге, продажи – 7,32 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 468 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 469 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,3 тенге. Читайте также Золотовалютные активы Казахстана выросли почти на 330 млн долларов В Нацбанке рассказали, что влияло на курс тенге в октябре Некоторым казахстанцам спишут кредиты. Эксперты выступают против

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