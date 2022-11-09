Казахстанская авиакомпания предупреждает о задержках и отмене рейсов
В публикации сказано, что данный период в авиации считается самым сложным из-за неблагоприятных метеорологических условий. Непогода влечет более частые задержки и отмены рейсов.
Пассажирам напомнили, что авиакомпания обеспечивает прохладительными напитками через каждые два часа при:
отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке;
отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна;
изменении маршрута перевозки.
При задержке на четыре часа пассажиры будут обеспечены горячим питанием.
"Если задержка рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, перевозчик обеспечивает размещение в гостинице и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно", – добавили в пресс-службе.
Далее указано, что в случае отмены или задержки рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов по выбору пассажира перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, или возвращает пассажиру полную стоимость билета.
7 ноября в авиакомпании SCAT объяснили причину задержки рейса Алматы – Пхукет.