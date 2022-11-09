Казахстанская авиакомпания предупреждает о задержках и отмене рейсов

9 ноября на странице в Telegram-канале Air Astana появилось сообщение о том, что в зимний сезон возрастает вероятность задержек и отмен рейсов. Также отмечено, что с 30 октября авиакомпания уже перешла в осенне-зимнюю навигацию, которая продлится до 25 марта, сообщает Zakon.kz.

В публикации сказано, что данный период в авиации считается самым сложным из-за неблагоприятных метеорологических условий. Непогода влечет более частые задержки и отмены рейсов.

Пассажирам напомнили, что авиакомпания обеспечивает прохладительными напитками через каждые два часа при:

отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке;

отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна;

изменении маршрута перевозки.

При задержке на четыре часа пассажиры будут обеспечены горячим питанием.

"Если задержка рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, перевозчик обеспечивает размещение в гостинице и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно", – добавили в пресс-службе.

Далее указано, что в случае отмены или задержки рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов по выбору пассажира перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, или возвращает пассажиру полную стоимость билета.

7 ноября в авиакомпании SCAT объяснили причину задержки рейса Алматы – Пхукет.