Алина Конаева из Казахстана заняла первое место на Дельфийских играх

В Душанбе завершились XVI молодежные Дельфийские игры стран Содружества. Казахстанка Алина Конаева победила в номинации "Академическое пение", сообщает Zakon.kz.

В публикации издания mir24 сказано, в этом году за звание лучшего в своей категории боролись более 500 участников.

К примеру, артистки таджикского ансамбля "Зебо" стали самыми юными победительницами конкурса в номинации "Народный танец".

"Золото" в старшей возрастной категории получил коллектив русского народного танца "Ералаш". Ребята признаются: их победа – заслуга педагогов и упорных репетиций, но есть и еще одна причина.

Также отмечено, что победителей объявили в десяти номинациях. Лауреатов за первое, второе и третье места наградили медалями. Кроме этого, члены жюри озвучили дипломантов Дельфийских игр.

Я благодарю моих коллег из Узбекистана и Казахстана, что мы смогли прийти к такому консенсусу, что по каждому конкурсанту у нас мнения совпадали точь-в-точь, – заявил председатель жюри номинации "Академическое пение" заслуженный артист Таджикистана Садык Нуруллаев.

Пальма первенства в номинации "Академическое пение" досталась Казахстану. Конкурсантка Алина Конаева признается, что в победе не сомневалась.

Я очень рада своей победе, рада победе Казахстана, волнение было, без волнения конкурс никогда не проходит, что могу сказать: Вперед, Казахстан!" – поделилась победительница в номинации "Академическое пение" (Казахстан) Алина.

На торжественной церемонии закрытия Игр конкурсантов традиционно встречали ритмами карная и сурная и, конечно, не обошлось без национальных танцев.

Конкурсанты признаются, что им пришелся по душе Таджикистан. За время проведения Игр для них были организованы экскурсии по культурным достопримечательностям столицы.

На церемонии закрытия слета творческой молодежи подвели итоги Игр и еще раз поздравили всех призеров соревнований, а после всех участников ждал гала-концерт с участием победителей.

Объявляю XVI молодежные Дельфийские игры СНГ, закрытыми! – сказал директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин.

Дельфийские игры в Таджикистане прошли впервые. Эти соревнования стали ключевым событием в праздновании XX юбилея Дельфийских игр Содружества.

XVI молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ посвящены Году народного творчества и культурного наследия стран Содружества.