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Девять казахстанских боксерш выступят в полуфинале ЧА-2022

Бокс 9 участников ЧА-2022 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
9 ноября на азиатском первенстве по боксу в Аммане (Иордания) стартуют полуфинальные бои среди женщин, в которых примут участие 9 спортсменок женской сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Эти девять казахстанских боксерш гарантировали себе уже как минимум бронзовые медали. И в случае победы в полуфинале ЧА-2022 каждая из них может гарантировать себе медаль более высшей пробы.

Таким образом, 9 ноября на ринг Аммана в дневной сессии (16:00 по времени Астаны) выйдут: 

  • 50 кг: Назым Кызайбай – Намики Цукими (Япония),

  • 54 кг: Жайна Шекербекова – Хуан Сяо Вень (Тайвань),

  • 66 кг: Мадина Нуршаева – Чой Хон Гюн (Южная Корея),

  • +81 кг: Ляззат Кунгейбаева – Альфия Тараннум Акрам (Индия). 

Бокс Полуфинал ЧА-2022

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Далее в вечерней сессии (21:00) выступят: 

  • 48 кг: Алуа Балкибекова – Фарзона Фозилова (Узбекистан),

  • 52 кг: Жазира Оракбаева – Ринка Киносита (Япония),

  • 57 кг: Карина Ибрагимова – Нести Петесио (Филиппины),

  • 70 кг: Дарига Шакимова – Чень Ньень Чинь (Тайвань),

  • 81 кг: Гульсая Ержан – Тхи Хуонг Нгуен (Вьетнам). 

Мужские полуфиналы стартуют 10 ноября, там Казахстан представят 12 боксеров.

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