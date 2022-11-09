Девять казахстанских боксерш выступят в полуфинале ЧА-2022

9 ноября на азиатском первенстве по боксу в Аммане (Иордания) стартуют полуфинальные бои среди женщин, в которых примут участие 9 спортсменок женской сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Эти девять казахстанских боксерш гарантировали себе уже как минимум бронзовые медали. И в случае победы в полуфинале ЧА-2022 каждая из них может гарантировать себе медаль более высшей пробы.

Таким образом, 9 ноября на ринг Аммана в дневной сессии (16:00 по времени Астаны) выйдут:

50 кг: Назым Кызайбай – Намики Цукими (Япония),

54 кг: Жайна Шекербекова – Хуан Сяо Вень (Тайвань),

66 кг: Мадина Нуршаева – Чой Хон Гюн (Южная Корея),

+81 кг: Ляззат Кунгейбаева – Альфия Тараннум Акрам (Индия).

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Далее в вечерней сессии (21:00) выступят:

48 кг: Алуа Балкибекова – Фарзона Фозилова (Узбекистан),

52 кг: Жазира Оракбаева – Ринка Киносита (Япония),

57 кг: Карина Ибрагимова – Нести Петесио (Филиппины),

70 кг: Дарига Шакимова – Чень Ньень Чинь (Тайвань),

81 кг: Гульсая Ержан – Тхи Хуонг Нгуен (Вьетнам).

Мужские полуфиналы стартуют 10 ноября, там Казахстан представят 12 боксеров.

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