Девять казахстанских боксерш выступят в полуфинале ЧА-2022
Эти девять казахстанских боксерш гарантировали себе уже как минимум бронзовые медали. И в случае победы в полуфинале ЧА-2022 каждая из них может гарантировать себе медаль более высшей пробы.
Таким образом, 9 ноября на ринг Аммана в дневной сессии (16:00 по времени Астаны) выйдут:
50 кг: Назым Кызайбай – Намики Цукими (Япония),
54 кг: Жайна Шекербекова – Хуан Сяо Вень (Тайвань),
66 кг: Мадина Нуршаева – Чой Хон Гюн (Южная Корея),
+81 кг: Ляззат Кунгейбаева – Альфия Тараннум Акрам (Индия).
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Далее в вечерней сессии (21:00) выступят:
48 кг: Алуа Балкибекова – Фарзона Фозилова (Узбекистан),
52 кг: Жазира Оракбаева – Ринка Киносита (Япония),
57 кг: Карина Ибрагимова – Нести Петесио (Филиппины),
70 кг: Дарига Шакимова – Чень Ньень Чинь (Тайвань),
81 кг: Гульсая Ержан – Тхи Хуонг Нгуен (Вьетнам).
Мужские полуфиналы стартуют 10 ноября, там Казахстан представят 12 боксеров.
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