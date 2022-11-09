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Законодательство РК

Профсоюзы ЗКО обсудили важность выборного процесса

Профсоюзы ЗКО обсудили важность выборного процесса Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Представители профсоюзных объединений Западно-Казахстанской области встретились за круглым столом на тему: "Профсоюз – неотъемлемая часть гражданского общества" и обсудили вопросы, касающиеся проведения в стране предстоящих внеочередных выборов президента страны.

Профсоюзный центр ЗКО объединяет 10 отраслевых и 14 локальных профсоюзных организаций, около 1000 первичных профсоюзных организаций, куда входят свыше 73 тысяч членов профсоюзов.

Среди представителей профсоюзных организаций около 21 тысячи молодых людей в возрасте до 35 лет, свыше 42 тысяч женщин. Главной функцией профсоюзов является защита трудовых и социально-экономических прав работников.

"Считанные дни остались до проведения выборов президента РК. Предстоящая политическая кампания сыграет важную роль в развитии страны. Думаю, что на этих выборах каждый гражданин сделает свой выбор правильно. Надеемся, что внеочередные выборы президента внесут большой вклад в политикоэкономическое развитие нашего государства, за которым последуют позитивные изменения. Президент отмечает значимость профсоюзов в ходе своих встреч с общественностью и подчеркивает, что трудовые конфликты и споры должны решаться исключительно в рамках действующего законодательства, и к этому процессу следует активнее привлекать независимые профсоюзы", – сказала на встрече председатель ТОП "Профсоюзный центр Западно-Казахстанской области" Айгуль Есекенова.

Защита прав человека, в том числе трудовых, всегда должна быть в центре внимания, добавила она.

Профсоюз работников образования входит в число сильных в Казахстане профсоюзных организаций. В нашем регионе в его рядах свыше 42 тысяч педагогов.

"Большую часть членов профсоюзов составляет педагогическое сообщество, которое всегда в курсе всех преобразований в стране, принимает активное участие в жизни государства. Борьба за достойную жизнь учителя – на сегодняшний день наша главная цель. Сила профсоюза в массовости, единстве и солидарности, в совместных коллективных действиях. Отстаивая интересы работников образования, мы боремся за повышение зарплаты, за достойные учительские пенсии, за признание государством первостепенной важности образования", – отметил руководитель областного профсоюза работников образования Марат Даупаев.

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