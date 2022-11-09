Мои приключения в Казахстане: Сергей Романович снял забавный ролик

Известный российский актер Сергей Романович снял забавный ролик про Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Ролик называется "Мои приключения в Казахстане". По сюжету видео Сергей Романович встречает в Казахстане Леонардо Ди Каприо. Он очень рад этой встрече. В темные времена они оказались перед выбором, и сделали его в пользу Казахстана. Затем им предстоит снять квартиру в Алматы, познакомиться с местной кухней. И да, Лео сам приготовит казы. Также они встретят Руслана из "Рэкетира". Актер мечтает познакомиться с президентом Касым-Жомартом Токаевым, стучит в дверь его кабинета, но ему не открывают.

Его подписчики оценили видео:

Прикольная задумка. А самое главное – учтены правила съемок: смена кадров, локации, свет, звук.

Я надеюсь, продолжение будет не менее шедевральным.

Ну у тя фантазия. Классно сделал.

Актер недавно перебрался в РК. Сергей Романович известен по фильмам "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Чернобыль", "Коробка", "Кухня", "Матч", "Ольга". Принял ислам в 2012 году.

Ранее актер был восхищен казахстанским гостеприимством и уровнем цифровизации. Также он рассказал, как ему помогали незнакомые люди.