В NIS Уральска прошел образовательный тренинг "Хакатон IQanat"

В Казахстане на базе пяти школ NIS прошла серия hackathon-воркшопов по развитию цифровых и лидерских навыков у сельских учеников. В начале ноября в Актобе, Уральск, Семей, Шымкент, Караганду съехались 643 ученика из 9-х классов сельских школ и 32 сопровождающих преподавателя.

Все ученики и учителя являются участниками образовательных программ фонда IQanat, который, помимо учебной деятельности, реализует и масштабные hackathon-воркшопы.

Главная цель мероприятия – повышение конкурентоспособности сельских учеников, развитие ключевых цифровых навыков и компетенций лидерства. В Уральск приехали около 100 девятиклассников из сельских школ Западно-Казахстанской и Костанайской областей.

Фото: пресс-служба NIS

В рамках проекта IQanat на образовательном тренинге "Хакатон IQanat" для участников были подготовлены специальные курсы по основам SMM, WEB-программированию, разработке мобильных приложений, языку программирования Python.

Кроме того, были включены программы, направленные на развитие лидерских качеств, личной эффективности, IT-навыков и математических способностей. А для учителей были организованы тренинги, мастер-классы, практические занятия по повышению навыков в сфере IT, онлайн-обучения, функциональной грамотности, общения с учащимися и их родителями.

Фото: пресс-служба NIS

Участники хакатона успели не только пополнить свою копилку знаний, но и посетить музеи Уральска, где познакомились с историческим прошлым города и его достопримечательностями.

Фото: пресс-служба NIS

Стоит отметить, что за 4 дня хакатона было проведено свыше 9 тысяч математических боев в шести NIS, где собрались финалисты республиканской олимпиады iQanat прошлого года из 17 областей Казахстана. Больше всего математических баталий прошло в NIS Уральска – 2816.

"У NIS много друзей, это отечественные и зарубежные образовательные организации, общественные объединения. А сейчас в наших рядах и айканатовцы, молодые и жаждущие новых знаний ребята, с которыми мы рады поделиться своим опытом. Наша команда на хакатоне достигла своей педагогической цели благодаря огромной мотивации и проявленному интересу как со стороны учеников, так и со стороны учителей", – сказал директор школы NIS Уральска Айдарбек Айтпукешев.

Фото: пресс-служба NIS

Каждый учащийся во время хакатона выбирал для изучения три курса из предложенных пяти образовательных программ. Все программы направлены на развитие IT-навыков учащихся.