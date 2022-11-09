В ближайшие три дня по Казахстану ожидается снег

Синоптики прогнозируют снег на большей части Казахстана 10-12 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромета", лишь на юге страны осадков не ожидается.

По Казахстану ожидаются туманы, гололеды, в северной половине – низовые метели.

Вместе с тем резких перепадов температур по республике синоптики не ожидают.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на ноябрь 2022 года. В этом месяце ожидаются 25-градусные морозы.