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Более 1,5 млн казахстанцев подали заявление на получение компенсации по депозитам

Более 1,5 млн казахстанцев подали заявление на получение компенсации по депозитам Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
9 ноября Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) назвал количество вкладчиков, подавших заявление на получение 10% компенсации (премии) по депозитам. По данным фонда, их более 1,5 млн. Это составило 30% от общего количества вкладчиков, сообщает Zakon.kz.

В фонде уточнили, что подтвердить согласие на получение премии необходимо до 1 января 2023 года. По данным пресс-службы КФГД, сделать это можно в режиме онлайн.

Всего, как сказано в сообщении, компенсацию могут получить более 5 млн вкладчиков. В фонде отмечают, у 97% вкладчиков на депозитах размещено до 5 млн тенге.

По данным на сентябрь 2022 года, общая сумма компенсации составила около 360 млрд тенге.

Председатель КФГД Адиль Утембаев рассказал, что премию начислят на:

  • сберегательные, срочные, несрочные вклады;

  • образовательные накопительные вклады;

  • накопления в системе жилищных строительных сбережений.

Одним из условий получения компенсации является наличие действующего депозита, который был открыт до 23 февраля 2022 года, заключил Адиль Утембаев.

20 октября в фонде сообщали, что условия, порядок и сроки выплаты компенсации каждый банк определяет самостоятельно. Поэтому вкладчикам необходимо обратиться непосредственно в банк, где был открыт депозит.

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