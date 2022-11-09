Более 1,5 млн казахстанцев подали заявление на получение компенсации по депозитам
В фонде уточнили, что подтвердить согласие на получение премии необходимо до 1 января 2023 года. По данным пресс-службы КФГД, сделать это можно в режиме онлайн.
Всего, как сказано в сообщении, компенсацию могут получить более 5 млн вкладчиков. В фонде отмечают, у 97% вкладчиков на депозитах размещено до 5 млн тенге.
По данным на сентябрь 2022 года, общая сумма компенсации составила около 360 млрд тенге.
Председатель КФГД Адиль Утембаев рассказал, что премию начислят на:
сберегательные, срочные, несрочные вклады;
образовательные накопительные вклады;
накопления в системе жилищных строительных сбережений.
Одним из условий получения компенсации является наличие действующего депозита, который был открыт до 23 февраля 2022 года, заключил Адиль Утембаев.
20 октября в фонде сообщали, что условия, порядок и сроки выплаты компенсации каждый банк определяет самостоятельно. Поэтому вкладчикам необходимо обратиться непосредственно в банк, где был открыт депозит.