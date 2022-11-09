Касым-Жомарт Токаев посетит Самарканд

10-11 ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Самарканд, сообщает Zakon.kz.

Там, как отмечено в сообщении Telegram-канала Акорды, он примет участие в Саммите Организации тюркских государств.

Кроме того, указано, что в ходе мероприятия главы государств рассмотрят перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ОТГ.

Также планируются двусторонние встречи с участниками саммита.

7 октября Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Петербурге.