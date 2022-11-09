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Полицию Алматы перевели на усиленный режим

Полицию Алматы перевели на усиленный режим Фото: пресс-служба ДП Алматы
С 9 ноября полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы. В городе проходит ОПМ "Правопорядок". В его проведении задействованы полицейские и военнослужащие Нацгвардии, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДП Алматы, увеличено число полицейских нарядов в городе, в том числе пеших.

Полицейские и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места.

Полиция также проводит проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе в строительной и торговой сфере.

"Активизирована работа оперативных подразделений по розыску без вести пропавших лиц, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп, промышляющих кражами чужого имущества, квартирными кражами, угонами". Пресс-служба ДП Алматы

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