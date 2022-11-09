Депутат требует сменить собственника "АрселорМиттал Темиртау"

Депутат Мажилиса Юрий Жулин просит премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова принять срочные меры в отношении топ-менеджмента "АрселорМиттал Темиртау" из-за продолжающихся аварий и гибели людей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен напомнил об аварии, произошедшей 3 ноября на шахте им. Ленина компании "АрселорМиттал Темиртау", где погибли пять человек и еще четверо пострадали. Он выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Аварии на "АрселорМиттал Темиртау" стали уже обыденностью. Только на шахтах погибли более 100 шахтеров. Проверки выявляют даже не сотни, тысячи нарушений. Причем трагедии происходят нередко по причине элементарного игнорирования требований промышленной безопасности", – сказал Юрий Жулин.

Такой безответственный подход летом привел к гибели четырех рабочих из-за обрушения печи в одном из цехов металлургического комбината.

Депутат спрашивает: "Сколько будет продолжаться такая ситуация? Сколько страна будет скорбеть и выражать соболезнования родственникам погибших шахтеров и металлургов? И сколько еще депутаты будут получать отписки на многочисленные запросы о проблемах на предприятиях Миттала?"

"Государство и наши граждане ничем не обязаны этому инвестору. Да, в первые сложные годы независимости он приобрел Карагандинский металлургический комбинат и шахты, поддержал их "на плаву". Но уже сполна окупил затраты миллиардами долларов прибыли благодаря экономии на модернизации, социальных обязательствах, зарплатах рабочих. Ведь что это за зарплата, если металлург или шахтер не могут накопить достойную пенсию к 50 годам!" Юрий Жулин

По его словам, о неудовлетворительном состоянии оборудования, аварийности и травматизме не приходится и говорить. Если по стране на производстве смертность снижается, то в "АрселорМиттал Темиртау" она растет.

"Все эти годы "АрселорМиттал Темиртау" только выкачивает прибыль из отечественных предприятий, нещадно эксплуатируя казахстанских рабочих. Систематически нарушает взятые инвестобязательства, игнорируя интересы общества и государства. Очевидно, что такое отношение неминуемо приведет к негативным последствиям для предприятий и отрасли в целом". Депутат Мажилиса Юрий Жулин

Мажилисмен считает, что в любой другой стране подобное поведение инвестора уже давно бы стало законным основанием для решительных действий, вплоть до расторжения договора. Поэтому казахстанское правительство должно принципиально и жестко требовать от данного инвестора проведения глубокой модернизации производства, расширения производственных мощностей, соблюдения прав рабочих на безопасный труд и достойную зарплату, а также экологических норм.

"Считаем, что до завершения расследования произошедшей аварии топ-менеджмент компании должен оставаться под подпиской о невыезде и в случае подтверждения вины нести всю полноту наказания. Хватит перекладывать ответственность на рядовых менеджеров и рабочих", – подчеркнул Юрий Жулин.

Он добавил, что правительству уже пора начать серьезно заниматься вопросом смены собственника в случае дальнейшего демонстративного нежелания "АрселорМиттал Темиртау" уважать законы и выполнять взятые обязательства.

Кроме того, требует решения вопрос поддержки службы государственных инспекторов в области промышленной безопасности. Дефицит и высокая текучесть кадров в связи с низким уровнем зарплаты и социальной защиты серьезно ослабляют государственный контроль за промышленными предприятиями.

Сегодняшнее пленарное заседание Мажилиса началось с минуты молчания. Депутаты почтили память горняков, погибших 3 ноября на шахте им. Ленина в Карагандинской области.