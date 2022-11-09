Завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс США

В США завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Первые избирательные участки закрылись в округах штатов Индиана и Кентукки в 5:00 (по времени Астаны). Последние участки закрылись в 11:00 (по времени Астаны) в штатах Аляска и Гавайи, сообщает Zakon.kz.

Подсчет бюллетеней продолжается. По итогам изберут 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Вместе с тем избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США.

Как передает корреспондент телеканала CNN, в 28-м округе Конгресса Техаса выигрывает Генри Куэльяр. Он единственный демократ в Палате представителей, проголосовавший против права на аборт.

Спикер палаты представителей 82-летняя Нэнси Пелоси выиграла переизбрание, победив своего оппонента из Республиканской партии в промежуточной гонке.

Демократ Шарис Дэвидс побеждает в 3-м округе Канзаса.

Республиканец Энди Оглс, по предварительным данным, выигрывает место в Палате представителей в 5-м округе Теннесси.

Демократ Сет Магазинер предварительно побеждает во 2-м округе Род-Айленда, а демократ Эмилия Сайкс – в Огайо.

По состоянию на 11:40 по времени Астаны республиканцы лидируют в Палате представителей – 185 – против демократов – 159.