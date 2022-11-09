Казахстанские боксеры получат рекордный гонорар в случае победы на ЧМ-2023

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил о месте проведения будущего ЧМ по боксу среди мужчин и сумме призовых на нем. Впервые в истории мировых первенств по боксу победителю будет вручен чек размером в 200 тысяч долларов США, сообщает Zakon.kz.

Умар Кремлев огласил эту новость на специальной пресс-конференции в Дубае. ЧМ-2023 по боксу пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

Призовой фонд впервые в истории ЧМ составит рекордные 5,2 миллиона долларов США. Чемпион получит 200 000 долларов, за "серебро" – 100 000 долларов США, а бронзовым призерам – 50 000 долларов США.

Казахстанские мастера кожаной перчатки, которые являются одними из лидеров мирового бокса, вполне могут рассчитывать на такие призовые суммы от IBA. В эти дни казахстанцы выступают на азиатском первенстве в Аммане (Иордания), где представят честь страны в 12-ти полуфиналах из 13-ти возможных.

Глава IBA уверен, что ЧМ-2023 по боксу пройдет на самом высоком уровне и станет одним из лучших в истории.

"Побывал в Узбекистане, видел, как устраивают турниры по боксу. С их профессионализмом и любовью к боксу они могли бы стать образцом для подражания для многих стран. С нетерпением жду коронации новых чемпионов в Ташкенте". Умар Кремлев

Сборная Казахстана на последнем ЧМ-2021 в Белграде (Сербия) завоевала две золотые, две серебряные и бронзовую награду. Чемпионами стали Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов, "серебро" привезли Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов, "бронза" в активе Аблайхана Жусупова.

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