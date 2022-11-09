"Манчестер Сити" примет "Челси" в третьем туре Кубка Английской лиги

10 ноября "Манчестер Сити" встречает "Челси" в стенах родного стадиона "Этихад" в рамках третьего тура квалификационного этапа Кубка Английской лиги.

Кубок Английской лиги дарит болельщикам приятный отдых от напряженных схваток АПЛ и Лиги чемпионов. Но для команд это отнюдь не прогулка по парку. Несмотря на то, что данный турнир не является приоритетным, он, тем не менее, дает многим клубам шанс спасти неудавшийся сезон.

Ожидается, что именно с таким настроем "Челси", который в очередной раз переживает структурные изменения, возьмется за матчи Кубка лиги. Последний матч АПЛ с "Арсеналом" закончился с минимальным поражением в одно очко, что, казалось бы, неплохо против лидеров чемпионата. Тем не менее есть определенные проблемы, которые Грэму Поттеру стоит проработать перед встречей с "горожанами".

На сегодняшний день "Челси", выступающий при поддержке Parimatch, занимает 7 строчку в Английской Премьер-лиге и, скорее всего, уже не рассчитывает на победу. В Лиге чемпионов дела обстоят немного лучше – "аристократы" заняли первое место в группе и еще готовы побороться за титул. Кубок Английской лиги – более безопасный вариант, поэтому можно предполагать, что Поттер не пожалеет на него усилий.

"Манчестер Сити" продолжает соперничать с "Арсеналом" за первую строчку в АПЛ и наверняка рассчитывает на лидерство в Лиге чемпионов. С такими амбициозными планами Кубок Английской лиги кажется пустой тратой времени и ресурсов или, при желании, полем для экспериментов.

Матч с "Фулхэмом" заставил болельщиков "горожан" поволноваться из-за неожиданного удаления Канселу, но благодаря успешному пенальти от Холанда команде все же удалось забрать победу.

Официальный партнер "Челси" Parimatch дает следующие коэффициенты на матч:

"Манчестер Сити" – 1.48, ничья – 4.50, "Челси" – 6.50

Каков ваш прогноз на матч? Заряжайте на Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге на первую игру.