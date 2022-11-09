В Астане прошли военные сборы пресс-служб Вооруженных сил

Учебно-методические сборы прошли в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил и были приурочены ко Дню военного журналиста.

Руководителей и специалистов гарнизонных пресс-служб, пресс-секретарей видов Вооруженных сил и военных учебных заведений с профессиональным праздником поздравил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Он также подчеркнул роль средств массовой информации в формировании общественного мнения, в том числе и о Вооруженных силах.

Фото: пресс-служба МО РК

"С одной стороны, СМИ – это источник информации, с другой – мощное "оружие", активно использующееся в информационной войне. В этих непростых условиях именно ваш объективный подход, критический взгляд и вовлеченность в создание информационной повестки может выступить надежным барьером для распространения различного рода фэйков и слухов", – сказал генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Фото: пресс-служба МО РК

В ходе сборов неоднократно была отмечена роль масс-медиа в формировании системы взглядов и ценностей человека, в развитии у подрастающего поколения патриотизма, ответственности и готовности посвятить себя служению Родине.

Кроме того, с учетом возрастающих требований к компетенции пресс-секретарей была подготовлена соответствующая программа с участием ведущих специалистов в данной области. В нее вошли инструкторско-методические занятия по ораторскому мастерству, действиям военного журналиста в кризисных ситуациях, технике работы с различными целевыми аудиториями.

Корпоративным фондом "Медиа дамыту коры" организованы лекции по основам профессиональных коммуникаций, значению и влиянию социальных сетей в обществе. Участники сборов также получили практические рекомендации по основам фото- и видеосъемки, монтажа видеоматериалов, приемам создания контента для социальных сетей, подготовки материалов разнообразных жанров.

Также были подведены итоги деятельности пресс-служб в 2022 учебном году и отмечены лучшие представители военной журналистики.