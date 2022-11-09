10 ожидаемых ноябрьских киноновинок для взрослых и детей
Мы предлагаем зрителю подборку самых свежих премьер осени, чтобы ощутить предвкушение от просмотра отличных блокбастеров на любой вкус и любой возраст – от мультиков, пародии на кинобиографию до фильмов с реальной историей и исторических драм.
"Странный: История Эла Янковича ",18+
Эта комедийная история откроет фанатам Поттерианы актера Дэниела Рэдклиффа совершенно с другой стороны.
Итак, Рэдклифф исполнил роль известного пародиста США Эла Янковича.
Получилось ли у него в точности передать образ этого комика, смогут оценить только истинные ценители реального персонажа.
Сюжет: фильм рассказывает историю знаменитого музыканта-пародиста Эла Янковича, популярность которого зашкаливала в эпоху поп-культуры 70-80-х годов. Комик является автором хитов, таких как Amish Paradise, Like a Surgeon, Eat It и многих других.
Кроме музыки и пародий, в жизни героя было все: успех, наркотики, любовное разочарование, все по классике биографии творческих личностей.
Фильм биографичный, музыкальный. Будет интересен людям, любящим подлинные истории реальных персонажей.
"Мост через озеро", 18+
"Мост через озеро" – это драма от главной современной артхаусной студии А24.
Сюжет: девушка по имени Линси возвращается в родной Новый Орлеан после войны в Афганистане, привыкает к новой жизни в мирное время. Автомеханик Джейкоб помогает Линси адаптироваться в современных реалиях.
"Папин дракон", премьера – 11 ноября, 6+
Этот мультфильм от создателей таких проектов, как "Легенда о волках", "Тайна Келлс" и "Песнь моря".
Сценарий мультфильма создан по книге писательницы Рут Стайлз Ганнет.
Сюжет: десятилетний мальчик Элмер приносит однажды домой бездомного кота. Кот оказывается умным, но ворчливая мама мальчика этим недовольна и хочет его выгнать. Четвероногий рассказывает малышу историю, и последний спешит на помощь маленькому дракону, который сидит в заложниках у зверей дикого острова.
"Чудо", премьера – 16 ноября, 18+
Историческая драма, действие которой происходит в Ирландии середины XIX века.
Сюжет: в одной из деревень живет девочка-подросток, которая ничего не ест вот уже на протяжении нескольких месяцев, и причем отлично себя чувствует. Все происходящее жители деревни называют чудом. И чтобы разобраться в необычном случае, медсестра, когда-то жившая в этой деревне, возвращается в родные пенаты и намерена тщательно расследовать это дело.
"Донор", премьера – 17 ноября, 12+
Сюжет: она – деловая женщина, он – обычный шашлычник и отец-одиночка. Казалось бы, у них такие разные судьбы и их ничто не может связывать. Но жизнь сама расставит все по своим местам. Амбициозной Раушан срочно требуется донор почки, а обычному работнику закусочной Жаркыну очень нужны деньги.
"Зачарованная 2", премьера – 17 ноября, 6+
Это продолжение диснеевской истории, которая выходила в 2007 году, "Разочарованная" (Disenchanted). Саундтрек для фильма написали Алан Менкен – автор "Русалочки", "Красавицы и чудовища" а также Стивен Шварц, который написал музыку к мультфильму "Принц Египта".
Сюжет: совершив путешествие из сказочной страны в реальность, Жизель осталась жить в современном мире, но, прожив 15 лет, ей стало скучно и захотелось снова вернуть свою сказочную жизнь. Но что-то пошло не так. И теперь героине предстоит успеть до наступления полуночи спасти от сказки свою семью.
"Страна снов", премьера – 11 ноября, 12+
Это фильм, снятый в жанре фэнтези, по мотивам комиксов.
Сюжет: девочка по имени Нема ищет своего покойного отца Немо в стране снов. Там ее ждут различные испытания. Она встречает существо с рогами и клыками, который станет ей другом и поможет найти все, что она потеряла.
"В духе Рождества", премьера – 11 ноября, 13+
Добрая и поучительная история, предназначенная для семейного просмотра.
Помните мультфильм "Рождественская история" – про скрягу, который не любил Рождество и был замкнутым и одиноким стариком? Это экранизация известной повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь". Фильм "В духе Рождества" – это киноверсия, некое музыкальное переложение "Рождественских песен" Диккенса в новом прочтении.
Сюжет: главный герой комедийного фильма «В духе Рождества» – жадный миллионер Эбенизер Скрудж, которого ничего, кроме денег, не интересует. Двадцать лет назад это был добродушный парень из бедной семьи, но однажды вместе с Якобом Марли Эбенизер открыл кредитную контору. Очень быстро большие и легкие деньги превратили парня в алчного эгоиста. В итоге духи Рождества посещают Эбенезера Скруджа в одну из ночей для того, чтобы он снова начал ценить любовь, дружбу и праздники. Готов ли главный герой к перевоспитанию?
"Человек, который нарисовал Бога", премьера – 21 ноября,18+
Это история о том, как после долгого вынужденного перерыва опальный актер Кевин Спейси возвращается в кино. На экранах его не было почти пять лет, но теперь он предстает перед зрителями в образе детектива. Кстати, сюжет картины основан на реальных событиях.
Сюжет: незрячий художник обладает особой способностью, он пишет портреты людей по их голосу. Но однажды его обвинили в изнасиловании. После этого за дело берется детектив и пытается помочь своему клиенту.
"Странный мир", премьера – 23 ноября, рейтинг 6 +
Это полнометражный фильм Walt Disney Animation Studios.
Сюжет: семью исследователей ждет опасное путешествие. Им предстоит пройти непростой путь вместе. И, как в любой семье, тоже случаются ссоры и разногласия. Чтобы пройти все препятствия, им надо держаться вместе.