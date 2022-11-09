10 ожидаемых ноябрьских киноновинок для взрослых и детей

Осень – время теплых и уютных вечеров за просмотром душевного кино. Редакция Zakon.kz собрала самые лучшие кинопремьеры этого сезона.

Мы предлагаем зрителю подборку самых свежих премьер осени, чтобы ощутить предвкушение от просмотра отличных блокбастеров на любой вкус и любой возраст – от мультиков, пародии на кинобиографию до фильмов с реальной историей и исторических драм.

"Странный: История Эла Янковича ",18+

Фильм Эрика Аппеля "Странный: История Эла Янковича " (Weird: The Al Yankovic Story).

Эта комедийная история откроет фанатам Поттерианы актера Дэниела Рэдклиффа совершенно с другой стороны.

Итак, Рэдклифф исполнил роль известного пародиста США Эла Янковича.

Получилось ли у него в точности передать образ этого комика, смогут оценить только истинные ценители реального персонажа.

Сюжет: фильм рассказывает историю знаменитого музыканта-пародиста Эла Янковича, популярность которого зашкаливала в эпоху поп-культуры 70-80-х годов. Комик является автором хитов, таких как Amish Paradise, Like a Surgeon, Eat It и многих других.

Кроме музыки и пародий, в жизни героя было все: успех, наркотики, любовное разочарование, все по классике биографии творческих личностей.

Фильм биографичный, музыкальный. Будет интересен людям, любящим подлинные истории реальных персонажей.

"Мост через озеро", 18+

"Мост через озеро" – это драма от главной современной артхаусной студии А24.

Сюжет: девушка по имени Линси возвращается в родной Новый Орлеан после войны в Афганистане, привыкает к новой жизни в мирное время. Автомеханик Джейкоб помогает Линси адаптироваться в современных реалиях.

"Папин дракон", премьера – 11 ноября, 6+

Этот мультфильм от создателей таких проектов, как "Легенда о волках", "Тайна Келлс" и "Песнь моря".

Сценарий мультфильма создан по книге писательницы Рут Стайлз Ганнет.

Сюжет: десятилетний мальчик Элмер приносит однажды домой бездомного кота. Кот оказывается умным, но ворчливая мама мальчика этим недовольна и хочет его выгнать. Четвероногий рассказывает малышу историю, и последний спешит на помощь маленькому дракону, который сидит в заложниках у зверей дикого острова.

"Чудо", премьера – 16 ноября, 18+

Историческая драма, действие которой происходит в Ирландии середины XIX века.

Сюжет: в одной из деревень живет девочка-подросток, которая ничего не ест вот уже на протяжении нескольких месяцев, и причем отлично себя чувствует. Все происходящее жители деревни называют чудом. И чтобы разобраться в необычном случае, медсестра, когда-то жившая в этой деревне, возвращается в родные пенаты и намерена тщательно расследовать это дело.

"Донор", премьера – 17 ноября, 12+

Сюжет: она – деловая женщина, он – обычный шашлычник и отец-одиночка. Казалось бы, у них такие разные судьбы и их ничто не может связывать. Но жизнь сама расставит все по своим местам. Амбициозной Раушан срочно требуется донор почки, а обычному работнику закусочной Жаркыну очень нужны деньги.

"Зачарованная 2", премьера – 17 ноября, 6+

Это продолжение диснеевской истории, которая выходила в 2007 году, "Разочарованная" (Disenchanted). Саундтрек для фильма написали Алан Менкен – автор "Русалочки", "Красавицы и чудовища" а также Стивен Шварц, который написал музыку к мультфильму "Принц Египта".

Сюжет: совершив путешествие из сказочной страны в реальность, Жизель осталась жить в современном мире, но, прожив 15 лет, ей стало скучно и захотелось снова вернуть свою сказочную жизнь. Но что-то пошло не так. И теперь героине предстоит успеть до наступления полуночи спасти от сказки свою семью.

"Страна снов", премьера – 11 ноября, 12+

Это фильм, снятый в жанре фэнтези, по мотивам комиксов.

Сюжет: девочка по имени Нема ищет своего покойного отца Немо в стране снов. Там ее ждут различные испытания. Она встречает существо с рогами и клыками, который станет ей другом и поможет найти все, что она потеряла.

"В духе Рождества", премьера – 11 ноября, 13+

Добрая и поучительная история, предназначенная для семейного просмотра.

Помните мультфильм "Рождественская история" – про скрягу, который не любил Рождество и был замкнутым и одиноким стариком? Это экранизация известной повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь". Фильм "В духе Рождества" – это киноверсия, некое музыкальное переложение "Рождественских песен" Диккенса в новом прочтении.

Сюжет: главный герой комедийного фильма «В духе Рождества» – жадный миллионер Эбенизер Скрудж, которого ничего, кроме денег, не интересует. Двадцать лет назад это был добродушный парень из бедной семьи, но однажды вместе с Якобом Марли Эбенизер открыл кредитную контору. Очень быстро большие и легкие деньги превратили парня в алчного эгоиста. В итоге духи Рождества посещают Эбенезера Скруджа в одну из ночей для того, чтобы он снова начал ценить любовь, дружбу и праздники. Готов ли главный герой к перевоспитанию?

"Человек, который нарисовал Бога", премьера – 21 ноября,18+

Это история о том, как после долгого вынужденного перерыва опальный актер Кевин Спейси возвращается в кино. На экранах его не было почти пять лет, но теперь он предстает перед зрителями в образе детектива. Кстати, сюжет картины основан на реальных событиях.

Сюжет: незрячий художник обладает особой способностью, он пишет портреты людей по их голосу. Но однажды его обвинили в изнасиловании. После этого за дело берется детектив и пытается помочь своему клиенту.

"Странный мир", премьера – 23 ноября, рейтинг 6 +

Это полнометражный фильм Walt Disney Animation Studios.

Сюжет: семью исследователей ждет опасное путешествие. Им предстоит пройти непростой путь вместе. И, как в любой семье, тоже случаются ссоры и разногласия. Чтобы пройти все препятствия, им надо держаться вместе.