Депутат о росте цен: Скоро вместо цветов будем дарить пучок укропа или петрушки

9 ноября депутат Мажилиса Аманжан Жамалов раскритиковал работу Национального банка и правительства по сдерживанию инфляции. Он считает, что каждый решает проблему сам по себе, из-за чего растут цены на продукты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны он заявил, что ни один товар в стране не подешевел. В то же время продовольственная инфляция за последние 10 месяцев превысила 23%.

"Подорожала даже зелень. Скоро вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа или петрушки. И это, похоже, не предел. А Национальный банк и правительство все время топчутся вокруг двух неработающих инструментов сдерживания цен: базовой ставки и "оборотной схемы", – подчеркнул депутат Аманжан Жамалов.

Он напомнил, что после того, как Нацбанк повысил базовую ставку до 16%, автоматически выросли ставки по кредитам, которые стали еще более недоступными для бизнеса. И бюджет теперь нагружается дорогими займами.

По словам Жамалова, в 2023 году на обслуживание госдолга запланированы рекордные за всю историю Казахстана 1,8 трлн тенге.

"Банки комфортно будут размещать свою многотриллионную ликвидность в ноты Нацбанка и зарабатывать 16% годовых. Как и те, у кого есть депозиты. Речь не о простых гражданах, а об обеспеченных людях. Проще говоря, богатые богатеют, а бедные будут продолжать беднеть из-за роста цен. При этом в своих пресс-релизах Нацбанк сообщает, что эффект от этого повышения будет проявляться с лагом в 1-2 года. Фактически признает, что в ближайшие два года повышение базовой ставки не повлияет на снижение текущей инфляции". Аманжан Жамалов

Высказался депутат и об "оборотной схеме", на которую уже потратили 86,1 млрд тенге, а также планируют дополнительно выделить еще 14,9 млрд тенге.

При этом он напомнил, что еще в июле глава государства подверг сомнению эффективность "оборотной схемы".

"Цитирую: "Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей". Но оборотная схема продолжает работать, как ни в чем не бывало. Никаких новых решений мы не видим. И поручение президента, по сути, не выполняется. Таким образом, Национальный Банк и правительство для сдерживания инфляции делают то же, что и всегда, но надеются на лучший результат. Хотя давно уже понятно, что чуда не будет". Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов

Депутат считает, что основная проблема в борьбе с инфляцией – это отсутствие совместной, просчитанной и согласованной политики между Национальным Банком и правительством. Он отметил, что каждый из них решает проблему сам по себе.

"В связи с этим Национальному Банку нужно наконец понять, что для развития собственного производства и реального сектора нужны инвестиции и доступное кредитование. Под 16% никто кредитоваться не будет. Нужна умная денежно-кредитная политика, которая направит денежные потоки на развитие внутреннего производства. Пока же она работает только в пользу банков и держателей крупных депозитов", – сказал мажилисмен.

Кроме того, по его словам, необходимо пересмотреть политику импортных поставок. Следует искать новые выгодные варианты для импорта в рамках ЕАЭС и Центральной Азии. А также в полной мере использовать географическое преимущество Казахстана.

9 ноября в Нацбанке рассказали, что влияло на курс тенге в октябре. По словам зампредседателя Национального Банка Алии Молдабековой, в октябре на валютном рынке отмечалась умеренная волатильность.