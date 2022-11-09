Золотовалютные активы Казахстана выросли почти на 330 млн долларов

За октябрь золотовалютные активы страны увеличились почти на 330 млн долларов и составили 33 млрд долларов. Об этом сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, росту золотовалютных активов способствовал приток клиентских средств и средств БВУ на валютные корсчета в Национальном банке.

Вместе с тем она отметила, что этот эффект был частично нивелирован выплатой госдолга, а также снижением цены на золото с 1673 до 1639 долларов за унцию.

"Снижение цены на золото вызвано реакцией рыночных игроков на "ястребиную" риторику ФРС США. Волатильность на рынке драгоценных металлов по-прежнему остается достаточно высокой". Алия Молдабекова

Она также отметила, что в октябре Нацбанк продолжил придерживаться политики по сокращению доли золота для диверсификации международных резервов, в связи с чем была осуществлена продажа золота за твердые валюты.

Алия Молдабекова также рассказала о факторах, повлиявших на объем валютных активов Национального фонда, который, согласно предварительным данным, на конец октября составил 52,4 млрд долларов, увеличившись за прошедший месяц на 850 млн долларов.

При этом из Нацфонда было продано активов на сумму 362 млн долларов (171 млрд тенге). Для удовлетворения потребностей республиканского бюджета из Нацфонда было выделено трансфертов на 327 млрд тенге.

Зампред Нацбанка указала, что в результате роста фондовых рынков в октябре портфель акций немного отыграл часть падения с начала года. При этом долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в годовом выражении составила 2,88%.