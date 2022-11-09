Минздрав запрещает: что поменяют предлагаемые ограничения на продажи вейпов?

Минздрав РК предложил запретить продажу вейпов и электронных сигарет. По его мнению, в Казахстане началась "лихорадка вейпов" среди подростков. Что поменяет этот запрет и как отразится на бизнесе?

В 2022 году власти Казахстана, депутаты и общественность чаще обычного обсуждали запреты и всевозможные ограничения для электронных сигарет, вейпов и "одноразок" – начиная с дебатов в социальных сетях до внесения законопроектов на обсуждение.

И эти обсуждения появились не просто так. Согласно независимым оценкам, рынок вейпов в 2022 году вырос в три раза, и "это только в Алматы и Астане", заявляла глава Национальной лиги потребителей Светлана Романовская.

В октябре Министерство здравоохранения опубликовало для обсуждения законопроект с предложением полного запрета на реализацию и курение вейпов в Казахстане. В пояснении к документу на портале "Открытые НПА" говорится, что продажи, по разным оценкам, выросли на 372%, а сам рынок является "непрозрачным".

"Предлагается введение нормы по запрету оборота электронных систем потребления (вейпов) и ароматизаторов ввиду высокого потребления вейпов среди подростков и детей, а также бесконтрольной повсеместной продажи, повлекшей вейповую эпидемию в стране", – отмечается в документе.

Вице-президент Гражданского альянса Казахстана Гульнар Курбанбаева считает, что запрет оборота – это самый простой способ попытаться решить проблему национального здравоохранения.

"Министерство расписалось в своем бессилии заниматься контролем вейпов. Существуют требования и правила их реализации, поэтому контроль должен быть. Но не запрет. В Казахстане запретили снюсы, но тем самым увеличили серый рынок и самое главное – негативную подпольную статистику, которую уже никто не отрегулирует", – говорит она.

Исполнительный директор "Казалкотабак" Газиза-Ханум Давлетбаева подчеркивает, что в соседних с Казахстаном странах нет запрета на вейпы.

"Запрет породит контрабанду, контрафакт и коррупцию. Сравним с тем же самым кальяном, который сейчас запрещен к потреблению в общественных заведениях согласно статье 110 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения". Но, тем не менее, зайдите в любой ресторан, в них открыто продаются кальяны. Почему эти заведения продают? Потому что правоохранительные органы не проводят проверки из-за моратория на проверки МСБ", – считает эксперт.

По словам Динмухамеда Досмурада, основателя онлайн-магазина Azume Bar, запрет на оборот и продажу электронных сигарет и вейпов может ударить по предпринимателям.

"Многие ведут бизнес честно, платят налоги, дают рабочие места людям. Если запретят продавать, то я думаю, в корне эту проблему решить не удастся. Некоторые просто начнут торговать в серую. Рынку нужны прозрачность, понятные правила игры, и тогда все останутся в плюсе", – говорит он.

C ним согласен другой предприниматель, пожелавший остаться анонимным.

"У меня известный вейп-шоп, мы работаем в белую, платим налоги, однако если запретят продавать – что нам делать? У нас товара на миллионы тенге. Нужно в первую очередь разбираться с теми недобросовестными продавцами, которые продают школьникам. Почти в каждом продуктовом магазине в городе продавщицы из-под полы продают "одноразки", причем неясно, откуда их привезли. А мы закупаем только оригинальную продукцию", – признается он.

По данным "Парламентской газеты", страны ЕАЭС решили ввести маркировку электронных сигарет и электрических испарителей средствами идентификации. Каждое государство Союза будет самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки. То есть товары, которые не будут промаркированы, на этих территориях запретят.

Курбанбаева уточняет, что это соглашение нацелено на ужесточение требований к рынку.

"Если мы сейчас введем запрет на вейпы, то фактически войдем в противостояние с тем документом, который сами же подписываем в рамках ЕАЭС", – говорит она.

"Минздраву следует это комплексно рассмотреть совместно с депутатами", – резюмирует Курбанбаева.