Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

ДТП с автобусами: "Алматыэлектротранс" опроверг информацию о неисправности тормозов

Алматы Фото: Zakon.kz
В ТОО "Алматыэлектротранс" опровергли информацию по поводу неисправности тормозов у автобуса, попавшего в аварию 8 ноября, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию стали распространять в соцсетях.

"ТОО "Алматыэлектротранс" сообщает, что информация касательно неисправности тормозов автобусов не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, 23 сентября этого года на маршруте №201 был обновлен подвижной состав с увеличением количества единиц. Вместо 18 автобусов марки ЛиАЗ на линию вышли 24 автобуса марки Golden Dragon 2022 года выпуска.

"Эти меры были приняты в связи с многочисленными жалобами от пассажиров об увеличении интервала движения". ТОО "Алматыэлектротранс"

Автобусы были приобретены в мае этого года.

"На гарантии от завода-изготовителя и в технически исправном состоянии, все технические узлы и агрегаты были исправны, также тормозная система работала исправно", – добавили в компании.

Авария на пересечении улиц Толе би - Абылай хана произошла 8 ноября. В "Алматыэлектротранс" сообщили, что если следствием будет установлено, что в ДТП есть вина компании, то пострадавшим будет оказана вся помощь.

Момент столкновения двух автобусов в Алматы попал на видео.

В результате ДТП с участием автобусов один пострадавший умер до приезда скорой помощи. За медицинской помощью обратился 21 человек. Очевидец рассказал подробности ДТП с автобусами в центре Алматы.

Читайте также

В Австралии 95-летний фермер несколько дней провел в грязи после падения с трактора

На большей части Казахстана ночью ожидаются заморозки

Защита Елжана Биртанова подала апелляционные жалобы на приговор

Ирина Лукичева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября
Задержан бывший вице-министр МИИР РК
Задержан бывший вице-министр МИИР РК
автобус
В рубашке родился: появилось новое видео столкновения автобусов в Алматы
Филипп Киркоров шокировал публику в Алматы
Филипп Киркоров шокировал публику в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления