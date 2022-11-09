ДТП с автобусами: "Алматыэлектротранс" опроверг информацию о неисправности тормозов

В ТОО "Алматыэлектротранс" опровергли информацию по поводу неисправности тормозов у автобуса, попавшего в аварию 8 ноября, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию стали распространять в соцсетях.

"ТОО "Алматыэлектротранс" сообщает, что информация касательно неисправности тормозов автобусов не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, 23 сентября этого года на маршруте №201 был обновлен подвижной состав с увеличением количества единиц. Вместо 18 автобусов марки ЛиАЗ на линию вышли 24 автобуса марки Golden Dragon 2022 года выпуска.

"Эти меры были приняты в связи с многочисленными жалобами от пассажиров об увеличении интервала движения". ТОО "Алматыэлектротранс"

Автобусы были приобретены в мае этого года.

"На гарантии от завода-изготовителя и в технически исправном состоянии, все технические узлы и агрегаты были исправны, также тормозная система работала исправно", – добавили в компании.

Авария на пересечении улиц Толе би - Абылай хана произошла 8 ноября. В "Алматыэлектротранс" сообщили, что если следствием будет установлено, что в ДТП есть вина компании, то пострадавшим будет оказана вся помощь.

Момент столкновения двух автобусов в Алматы попал на видео.

В результате ДТП с участием автобусов один пострадавший умер до приезда скорой помощи. За медицинской помощью обратился 21 человек. Очевидец рассказал подробности ДТП с автобусами в центре Алматы.