Салтанат Турсынбекова: Женщинам не нужны подачки в виде квот

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова выступила в Костанае. На встрече она сообщила, что категорически не согласна с квотами для женщин. По ее словам, женщинам не нужны подачки в виде квот, сообщает Zakon.kz.

В Костанае, помимо врачей, она встретилась еще и с правозащитниками.

На странице в Facebook она уточнила, что во время беседы была поднята тема представленности женщин на управленческих должностях в стране.

"Мне всегда есть что сказать на эту тему", – отмечает Турсынбекова.

Ситуация, как говорит кандидат, с гендерной представленностью на руководящих должностях в Казахстане ужасающая.

"Женщины составляют большинство населения страны, но они крайне слабо представлены. Нет репрезентации, мнение женщин не учтено. В Казахстане потолок для женщин не стеклянный, он бетонный", – пишет Турсынбекова.

По данным Бюро национальной статистики, численность населения РК составляет 19 млн человек, 52% из них – женщины. В 2020 году почти каждая вторая занятая женщина в стране (47,3%) имела высшее или послевузовское образование. Доля же высокообразованных занятых мужчин составляет всего 38,1%.

Турсынбекова заявляет, что женщин больше, и среди них больше тех, кто получил образование. Но на руководящих должностях наблюдается явный дисбаланс.

"Приведу несколько примеров. Сейчас у нас нет ни одной женщины акима области или города республиканского значения. Женщин-министров всего две. И то они возглавляют только традиционно "женские" сферы – здравоохранение и соцзащита. Число женщин в Парламенте недотягивает даже до трети. Женщин-ректоров вузов в три раза меньше, чем мужчин. В Казахстане на государственной службе женщин большинство – примерно 55%. При этом доля женщин на политических государственных должностях всего 9% (данные за 2021 год)". Салтанат Турсынбекова

Далее она затронула тему квот.

"Теперь касательно квоты, которая подразумевает, что в партийных списках должно быть не менее 30% женщин или молодежи. Я категорически не согласна с этими квотами. Практически ни в какой стране такого нет. Это не выпуск продукции, чтобы 30% было нормой. Я считаю, что женщина от рождения должна работать на всех должностях, на которых работают мужчины. Я считаю, что должен сохраняться паритет. Если у нас сегодня 52% населения – женщины, значит, представленность в Парламенте, в квазигосударственном секторе, на любом участке должна быть не менее 50%", – продолжает Салтанат Турсынбекова.

30%-ная квота, по ее словам, предусматривается для регистрации партийного списка, то есть это не гарантия того, что такая квота должна быть соблюдена при распределении мандатов. Кроме того, женщины делят квоту с другой категорией – молодежью. Это неэффективная мера для поддержания гендерного равенства.

"Я хочу разрушить устоявшуюся нечестную систему, когда женщинам нужны подачки в виде квот. Я не могу поверить, что среди казахстанских женщин так мало талантливых управленцев. Я думаю, эта система несправедливо не пускает их вперед. Я буду добиваться того, чтобы женщин была половина. И они займут места, положенные им по праву", – заключила кандидат.