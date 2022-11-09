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Пьяные дебоширы подрались с полицейскими в Алматы

Пьяные дебоширы подрались с полицейскими в Алматы Фото: Zakon.kz
В Казнете широко распространяют видео с дракой, в которой принимают участие полицейские. Как рассказали Zakon.kz в полиции города, начато досудебное расследование.

В пресс-службе ведомства уточняют, что инцидент произошел ночью в Ауэзовском районе.

По данным полиции, стражи порядка прибыли на пересечение проспекта Абая и улицы Алтынсарина из-за сообщения о драке пятерых мужчин.

Едилхан Байгарев, начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района, рассказал, что первыми на вызов отреагировали участковые инспекторы полиции, далее прибыл экипаж патрульной полиции.

Байгарев добавил, что дерущиеся оказали активное физическое сопротивление правоохранителям. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушителей доставили в подразделение.

По данному факту начато досудебное расследования в соответствии со ст. 293 УК РК, заключил полицейский.

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