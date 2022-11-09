В Австралии 95-летний фермер несколько дней провел в грязи после падения с трактора
Фото: pixabay
В австралийском штате Квинсленд 95-летний фермер выпал из трактора и застрял на несколько дней в грязи. Мужчину спас сосед, сообщает Zakon.kz.
По данным издания 7 News, подоспевшие на помощь спасатели доставили мужчину в больницу.
У фермера врачи диагностировали гипотермию и обезвоживание.
Отмечается, что пенсионер находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
В феврале сообщалось, что спасатели и полицейские почти сутки вели поиски 40-летнего жителя Северо-Казахстанской области. Мужчина выехал верхом на лошади и заблудился.
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