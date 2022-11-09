В Австралии 95-летний фермер несколько дней провел в грязи после падения с трактора

Фото: pixabay

В австралийском штате Квинсленд 95-летний фермер выпал из трактора и застрял на несколько дней в грязи. Мужчину спас сосед, сообщает Zakon.kz.

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