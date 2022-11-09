В ЗКО прошел этнофестиваль "Өнеріміз саған – Қазақстан"

Главная цель этнофестиваля – дать возможность представителям всех этносов, проживающих на земле Приуралья, показать знание государственного языка, национальную кухню, традиции и обычаи казахского народа.

В фестивале приняли активное участие четыре команды: чечено-ингушское этнокультурное объединение "Вайнах", татарский культурный центр общественного движения "Тіл мұра" и этнокультурное объединение "Бірлік" из Дарьинского сельского округа района Байтерек.

Фестиваль состоял из четырех туров: показ-презентация видеоролика, подготовка блюда из национальной кухни со знанием значения этого блюда, обязательным рассказом его истории, демонстрация одной из народных традиций и обычаев, а также исполнение песни на казахском языке или танца.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Фестиваль, проводимый в рамках Дня Независимости РК, направлен на развитие государственного языка, а также привлечение молодого поколения к казахской самобытности и идентичности.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Этнофестиваль служит продолжением конкурса "Тіл – тұтастық туы", организованного в прошлом году областным филиалом Ассамблеи народа Казахстана, где приняли участие представители различных этносов. По решению жюри в фестивале не присуждаются места, так как у каждого объединения своя программа по развитию государственного языка и пропаганде культурного и духовного наследия казахского народа, все с удовольствием продемонстрировали свои знания и умения, показывая пример остальным". Глава городского отдела культуры и развития языков Серик Кайрлиев

Каждое выступление членов Ассамблеи народа Казахстана сопровождалось длительными аплодисментами.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В составе жюри были руководитель КГУ "Қоғамдық келісім" Медхат Камбетов, заслуженный деятель культуры РК, лауреат Государственной премии "Дарын", обладатель медали "Ерен еңбегі үшін", почетный профессор ЗКУ им. М. Утемисова Асель Мамбетова и руководитель городского отдела культуры и развития языков Серик Кайрлиев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Всем участникам фестиваля были вручены благодарственные письма от акима Уральска и руководителя КГУ "Қоғамдық келісім".